Acclamata da pubblico e critica come rivelazione del 2021, la cantante e autrice OLIVIA RODRIGO pubblica il suo nuovo singolo “DEJA VU”.

Questa nuova traccia inedita anticipa la pubblicazione del disco di debutto – scritto durante la quarantena- della giovane Rodrigo atteso per il prossimo 21 maggio e già disponibile per il pre-order. L’album è senza ombra di dubbio uno dei più attesi a livello mondiale quest’anno.

Con il suo pianoforte, Olivia ha composto brani emozionanti e personalissimi, scegliendo sia l’onestà che la vulnerabilità. Olivia è già una delle promesse della musica mondiale.

Grazie a sfavillanti melodie di pianoforte, synth di chitarra che sussurrano attorno alla voce crescente di OLIVIA, “DEJA VU” fa di OLIVIA la più promettente giovane artista di quest’anno. Scritta da Olivia lo scorso autunno, questa traccia sottolinea le sue grandi capacità autorali, la sua inconfondibile capacità narrativa e il suo talento nell’illustrare spazi emotivi che spesso rimangono inesplorati nella pop music. “DEJA VU” è stata prodotta da Dan Nigro, suo abituale collaboratore e co-autore, già al fianco di Carly Rae Jepsen e Lewis Capaldi.

“il concetto di déjà vu mi ha sempre affascinata e pensavo fosse interessante parlarne in una canzone dove si racconta della complessità delle emozioni dopo la fine di una relazione” – dice Olivia che prosegue: “ho iniziato a scrivere e registrare deja vu lo scorso autunno e mi sono davvero divertita nel creare le differenti melodie e il tappeto sonoro che sentite durante tutto il brano”.

La next big thing della musica americana ha pubblicato l’8 gennaio 2021 la sua prima canzone, “drivers license brano da record che ha debuttato alla posizione n.1 della Billboard Hot 100, rimanendo in vetta per 8 settimane consecutive.

Certificato 2 volte platino dalla RIAA, è la prima canzone del 2021 ad ottenere la certificazione di Oro, platino e doppio Platino. Anche in Italia “drivers license” è stato successo tanto da essere stato certificato ORO ed essere stato tra I brani più programmati dalle radio del nostro paese.

Ma non è tutto, “drivers license” ha mantenuto la vetta della classifica Radio americana per 5 settimane consecutive e il video ufficiale ha totalizzato oltre 170 milioni di views.

Solo nella prima settimana di pubblicazione, “drivers license” ha totalizzato oltre 107 Milioni di stream globali e 62 milioni di stream nei soli Stati Uniti, secondo miglior risultato di sempre e miglior risultato degli ultimi 3 anni.

A parte aver debuttato in vetta ai principali servizi di stream digitali, “drivers license” ha superato il record di Spotify per il maggior numero di stream in un giorno per una canzone non natalizia (il 12 gennaio) e ha totalizzato il maggior numero di stream in una settimana per un brano di debutto nella storia di Spotify. Anche su Amazon Music I risultati non sono stati da meno: “drivers license” ha superato il record di maggior numero di stream in una settimana per un brano di debutto e il maggior numero in un giorno, senza dimenticare che è stata la canzone più richiesta ad Alexa in un giorno nel mondo.

“drivers license” ha superato anche il record dei BTS per il maggior numero consecutivo di settimane in vetta alla Billboard Global 200 (8 settimane consecutive) e ha debuttato al primo posto in U.K., Canada, Australia, Paesi Bassi, Norvegia, Irlanda, Nuova Zelanda e Portogallo.

La canzone è ad oggi la prima traccia nella storia ad aver raggiunto la vetta sia della Billboard Global 200 che della Billboard Global Excl. U.S. simultaneamente per 8 settimane.

Nominata da Variety tra “i personaggi giovani più potenti di Hollywood nel 2020”, Rodrigo ha recitato nel ruolo di Nini Salazar-Roberts nello show di Disney+, High School Musical: The Musical:The Series, di cui al momento stanno girando la seconda stagione. Per la colonna sonora della serie, Olivia ha composto il brano “All I Want”, divenuta una hit in grado di accumulare oltre 200 milioni di stream globali e debuttando nella classifica Billboard Hot 100. Il video del brano ha ottenuto oltre 29 milioni di views.