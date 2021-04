Fulminacci esce il video di “Biciclette”

Share Facebook

Dopo le grandi emozioni provate sul palco dell’Ariston e in attesa di tornare live, Fulminacci ci regala un’intima versione de “LE BICICLETTE”, brano estratto dal suo nuovo album “TANTE CARE COSE” (Maciste Dischi/Artist First), che contiene anche il singolo Sanremese “Santa Marinella”.

Il video – diretto da bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Maestro Production

“Fare i dischi è bellissimo ma mi mancava molto la possibilità di suonare dal vivo – commenta Fulminacci – Ho deciso di eseguire questo brano nudo e crudo, così come l’ho scritto, con tutta l’emozione di quando non sai se verrà bene come la versione ufficiale. Buona visione.”

Questa la tracklist di “Tante Care Cose”, disponibile in fisico e digitale al link https://fulminacci.lnk.to/TanteCareCose: Meglio di così, Santa Marinella, Miss Mondo Africa, La grande bugia, Un fatto tuo personale, Tattica, Canguro, Forte la banda, Giovane da un po’, Le biciclette.

A proposito del nuovo progetto discografico, Fulminacci commenta: “Negli ultimi due anni ho incontrato tante persone e provato mille nuove emozioni. In ‘Tante Care Cose’ c’è il tentativo di raccontare tutto quello che mi è successo, sperimentando il più possibile con il sound e la scrittura. Più che un disco, lo definirei una raccolta di ricordi e sentimenti.”

È disponibile, al link https://youtu.be/lthcC6H_EIw, il videoclip di “Santa Marinella” – prodotto da Borotalco.tv e diretto da Danilo Bubani. Un Gulliver contemporaneo ricerca la sua dimensione in un nuovo mondo. Ogni passo di Fulminacci fa tremare la terra.

La cover del disco è stata realizzata – da Mine Studio – con l’intelligenza artificiale attraverso l’utilizzo di software e tools che usano metodi di machine learning conosciuti come “generative adversarial network” (GAN). Tutte le immagini generate sono spesso disorientanti perché sembrano così simili a qualcosa di riconoscibile ma, con un secondo sguardo, diventano subito aliene. D’altra parte, che anche i computer facciano sogni, ce l’aveva già detto negli anni Ottanta Philip K. Dick.

Queste le date del “FULMINACCI TOUR CLUB 2022”, organizzato da Magellano Concerti:

09.03.2022 – Milano – Fabrique

10.03.2022 – Padova – Hall

16.03.2022 – Bologna – Estragon

17.03.2022 – Firenze – Tuscany Hall

18.03.2022 – Mosciano Sant’Angelo (Te) – Pin Up

25.03.2022 – Roma – Atlantico Live

27.03.2022 – Napoli – Duel

I biglietti del tour nei club sono disponibili online e nei punti vendita su Ticketone e Vivaticket.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente” (Maciste Dischi/Artist First), l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre è uscita la speciale versione LP dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, sin da subito apprezzato da pubblico e critica.