La finale del Premio dedicato a Pino Daniele sarà a Grottaferrata

Il Premio Internazionale dedicato a Pino Daniele porta a Grottaferrata una settimana di musica e spettacolo

Dreaming the Future Srl conferma anche per quest’anno la realizzazione del Premio Internazionale Je So Pazzo, noto per valorizzare e portare alla luce i migliori artisti emergenti.

La fase finale del prestigioso Premio giunto alla VI edizione si terrà dal 19 al 25 luglio nel centro di Grottaferrata (RM): per l’occasione il cuore della città diverrà un’unica isola pedonale ed il Parco Trajano ospiterà un palco di oltre 100 mq.

Con la Direzione Artistica del M° Adriano Pennino e una giuria composta dai più stimati professionisti del settore musicale e dello spettacolo, il Premio si riconferma essere con puntualità una preziosa occasione di incontro, scoperta, crescita e sviluppo della musica emergente. Una nutrita schiera formata dai migliori Produttori Discografici, Vocal Coach, Manager dello Spettacolo, Giornalisti, Radio ed Emittenti TV saranno parte attiva della programmazione settimanale.

Sono stati attualmente annunciati in giuria Michele Torpedine, Enzo Campagnoli, Leopoldo Lombardi, Michele Pecora, Fabrizio Palma, Marco Petriaggi, Danilo Ciotti, Fabrizio Berlincioni, Alex Parravano, Lavinia Fiorani e Vezio Bacci. E’ inoltre prevista la partecipazione di Nello Daniele e di Tony Esposito. Madrina della manifestazione sarà Maria Grazia Cucinotta.

La Produzione del Premio, diretta da Enzo Longobardi e Valerio Gridelli, prevede una settimana densa di esibizioni live dove si darà spazio a molteplici categorie; dai più piccoli (dai 5 anni), agli interpreti senza limiti di età con cover o brani inediti. Non mancheranno masterclass formative gratuite per i partecipanti, spazi moda, spazi danza ed eventi speciali, tra cui l’ immancabile serata dedicata a Pino Daniele. Verrà dato rilievo anche alle canzoni nel tempo più rappresentative del Festival di Sanremo e, in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa, è in fase di allestimento il progetto Dante in Musica, una selezione di canzoni musicate con i testi tratti dalla Divina Commedia.

Il Premio offre ampia possibilità di espressione artistica, le categorie di partecipazione sono infatti molteplici. Nel dettaglio: Baby (dai 5 ai 10 anni), Junior (11-14 anni), Teen (15-19 anni), Giovani (20-35 anni), Inediti (5-35 anni), Over (da 36 anni senza limite di età), Rap e Band.

Le iscrizioni al Premio sono ancora aperte per gli artisti italiani e stranieri che possono presentare richiesta di audizione compilando il modulo presente nel sito ufficiale https://www.jesopazzo.com.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Grottaferrata (RM), da SIAE e da Nuovo Imaie, e supportato da prestigiosi media partner, sarà ripreso da una emittente televisiva nazionale e verrà organizzato nel rispetto di tutte le modalità di prevenzione relative all’emergenza Covid-19 indicate dal Ministero.

