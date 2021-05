Da Sabato 8 maggio 2021 riapre il Museo del Saxofono

Share Facebook

Sabato 8 maggio riapre il Museo del Saxofono, fino a questo momento l’unico, nel panorama internazionale, dedicato a questo strumento. Il Museo ospita una collezione di centinaia di preziosi esemplari per dar forma alla storia, ai sogni e alle passioni da sempre “soffiate” nel più affascinante degli strumenti musicali.

“Il nuovo stop, imposto dalla pandemia da novembre 2020, ci ha colpito duramente – così si esprime il direttore Attilio Berni, grande collezionista e direttore del Museo – ma abbiamo comunque svolto un grande lavoro di preparazione. Un’attività che ha ridisegnato in parte il percorso di visita, con la realizzazione di nuove vetrine dedicate a strumenti e rari documenti acquisiti recentemente dal museo, e che ci permette, ancora una volta, di accogliere i visitatori in assoluta sicurezza e tranquillità ed ampliare la nostra offerta culturale”.

Un’esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli metamorfosi del saxofono ed incontrare i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buffet, Rampone, Borgani. Questo, e molto altro ancora, in un autentico spazio della cultura musicale “saxy”. Dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabasso di 2mt, dal Grafton Plastic agli strumenti dell’inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft, dal Jazzophone ai grandiosi Conn Artist, dai sax a coulisse ai saxorusofoni Bottali, dal tenore Selmer appartenuto a Sonny Rollins all’Ophicleide, dal mastodontico sub-contrabasso J’Elle Stainer fino ai sax-giocattoli.

Sabato 8 maggio, in occasione della giornata di riapertura ufficiale, è in programma un concerto del Jazz Classics Quartet, in repertorio un intrigante connubio tra classici del jazz e stupefacenti strumenti per unire storia ed edutainment narrando l’idea costitutiva del museo e le più avvincenti metamorfosi del saxofono.

Il concerto, gratuito e con prenotazione obbligatoria. prevede una esecuzione alle ore 17.30 ed una replica alle ore 19.00. E’ possibile la partecipazione di un massimo di 50 persone a turno.

Nell’ambito della riapertura, è in programma anche la presentazione della nuova “Guida del Museo”, edita da ALTROVE con il contributo della Maccarese Spa e Highlights. La guida, un booklet a colori in lingua italiana e inglese, contiene storie, schede di presentazione e immagini di grande qualità e rappresenta un eccellente compagno di visita al museo.

Da fine giugno, sempre nel pieno rispetto delle norme a riguardo dell’emergenza Covid-19, riprenderanno poi le attività di masterclass, la 2° edizione della rassegna di concerti “Fai bei suoni” realizzata nei giardini del museo e l’esposizione di nuove importanti acquisizioni tra le quali il sax alto Selmer Artist placcato oro appartenuto a Ralph James, il “saxofono da cavalleria” Mauhe, il tarogato in metallo con meccanica invertita ed il sax contrabbasso J’Elle Stainer dedicato a Charlie Parker.

Gli orari di apertura estivi sono: dalle 16:00 alle 19.00, dal martedì al venerdì, sabato e domenica anche in orario antimeridiano dalle 10.00 alle 13.00.

Per visitare il Museo è preferibile prenotare la visita sul sito Liveticket.it, contattare i numeri 06 61697862 – 347 5374953 o scrivendo a info@museodelsaxofono.com