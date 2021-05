Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo il singolo “Ti piaci così” presentato al 71° Festival di Sanremo, torna in radio da venerdì 7 maggio MALIKA AYANE con il nuovo singolo “Telefonami” dall’album “Malifesto”. Il brano è scritto e composto da Malika Ayane con Luca Serpenti, Pacifico, Colapesce e Dimartino.

“Telefonami”, morbida ballad dal retrogusto elettronico, è l’istantanea di una relazione d’amore ancora appesa nonostante il fluire del tempo e la distanza, in cui Malika Ayane si è potuta sentire tanto mantide quanto accondiscendente, tanto sexy quanto fragile, uno specchio di come ogni donna è quando non si rassegna a vestire un cliché che eccede da una parte o dall’altra. Coscienti della giusta fine della loro storia, di quanto siano diversi ma al contempo unici, i due protagonisti sanno di poter ancora creare una “somma che a volte non torna, ma almeno è spettacolare”. Con la sua voce calda e speziata Malika Ayane ci trasporta nei vicoli di Parigi tra thai economici e malinconici turisti lungo la Senna.

“Telefonami” è il secondo singolo del suo sesto progetto discografico “Malifesto”, prodotto con Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo, un album che è un inno alla riscoperta del valore delle emozioni e all’importanza di manifestarle, alla leggerezza, il migliore degli atteggiamenti per mettersi di fronte alle cose senza paura, con il coraggio di riconoscersi anche quando tutto attorno cambia. Una fotografia di diversi stati d’animo che Malika Ayane ha deciso, a modo suo, di manifestare in un vero e proprio racconto delle emozioni in maniera universale, pura ed essenziale.