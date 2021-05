Fulminacci torna con il tour “Tante care cose”

Share Facebook

Dopo le grandi emozioni provate sul palco dell’Ariston, il cantautore è pronto a tornare live con il suo “TANTE CARE COSE TOUR”, durante il quale presenterà il nuovo album “TANTE CARE COSE” (Maciste Dischi/Artist First), che contiene il singolo sanremese “Santa Marinella”.

Queste le prime date del tour estivo organizzato da Magellano Concerti, prima di poterlo vedere nel 2022 nel “FULMINACCI CLUB TOUR 2022”:

20.06.2021 – Bolzano – Arena Talvera – NUOVA DATA (ingresso gratuito)

18.07.2021 – Bitono (BA) – Luce Festival – NUOVA DATA

05.08.2021 – Treviso – Suoni di Marca – NUOVA DATA

09.03.2022 – Milano – Fabrique

10.03.2022 – Padova – Hall

16.03.2022 – Bologna – Estragon

17.03.2022 – Firenze – Tuscany Hall

18.03.2022 – Mosciano Sant’Angelo (Te) – Pin Up

25.03.2022 – Roma – Atlantico Live

27.03.2022 – Napoli – Duel

Per maggiori info: www.magellanoconcerti.it

Questa la tracklist di “Tante Care Cose”, disponibile in fisico e digitale al link https://fulminacci.lnk.to/TanteCareCose: Meglio di così, Santa Marinella, Miss Mondo Africa, La grande bugia, Un fatto tuo personale, Tattica, Canguro, Forte la banda, Giovane da un po’, Le biciclette

È disponibile, il video – diretto da bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Maestro Production – de “LE BICICLETTE (pianoforte e voce)”

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre è uscita la speciale versione LP dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella”, a cui seguirà l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose”. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza.