La superstar mondiale della musica latina, vincitrice di due Latin Grammy®, OZUNA torna con il nuovo singolo “TIEMPO” (Sony Music Latin), già disponibile in digitale (https://SMI.lnk.to/tiempo).

È online anche il videoclip ufficiale diretto da Fernando Lugo, nel quale appaiono le stesse margherite rappresentate nella cover ufficiale del singolo.

Il video, che ruota attorno all’immaginario del “fiore giallo”, vede Ozuna con un nuovo look, mentre viene trasportato sott’acqua e attraverso campi innevati.

Di recente premiato con l’ “Extraordinary Evolution Award” alla sesta edizione dei Latin American Music Awards, Ozuna torna in scena con un reggaeton romantico, caratterizzato da un’atmosfera ricca di vibrazioni. Scritto insieme al produttore vincitore di un Latin Grammy® Sky Rompiendo, “TIEMPO” è un brano in cui chiunque può identificarsi.

Pluripremiato artista portoricano, OZUNA è uno degli artisti di musica latina più ascoltati al mondo. Dall’inizio della sua carriera nel 2015, ha collezionato innumerevoli riconoscimenti, tra cui l’ingresso nella lista delle 100 persone più influenti di TIME Magazine (2019), la vittoria del BMI’s Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019, 2021) e del Contemporary Latin Song of the Year con “Taki Taki” (2020). Detiene inoltre quattro Guinness World Records™.

Il successo di Ozuna è proseguito anche per tutto il 2020. È stato uno dei 10 artisti maschi più ascoltati in streaming – in qualsiasi genere – su Spotify, nonché uno dei 10 migliori artisti al mondo su YouTube. Billboard ha nominato “Caramelo Remix” tra le sue 25 migliori canzoni latine dell’anno e una delle 100 migliori canzoni in assoluto. Ha vinto i suoi primi due Latin GRAMMY® a novembre. A settembre, “ENOC” è diventato il suo quarto album consecutivo a debuttare al #1 della classifica Billboard Top Latin Albums.

È stato l’artista più nominato ai Billboard Latin Music Awards e ha pareggiato al #1 in occasione del Premios Tu Música Urbano. A febbraio ha ricevuto i premi Silver e Gold Seagull al prestigioso Festival Internazionale della Canzone di Viña del Mar in Cile. Nel 2021 è stato uno degli artisti più nominati al Premio Lo Nuestro, mentre pubblicava in collaborazione con l’amico e collega Anuel AA l’album “LOS DIOSES”, che ha debuttato al #1 della classifica Billboard Top Latin Albums.

Di recente ha vinto il BMI’s Contemporary Latin Songwriter per la seconda volta ed è stato insignito dell’“Extraordinary Evolution award” alla sesta edizione dei Latin American Music Awards. Anche quest’anno sembra essere di grande successo per la superstar latina, grazie a nuova musica, awards vinti e incredibili performance.