Il Dog Film Festival allarga l’orizzonte della sezione “Lovers” per far raccontare storie di “salvataggio” fisico e affettivo. Otre alle clip degli amatori che concorrono alla rassegna per narrare momenti empatici di vita quotidiana con il proprio amico a 4 zampe, Dog Film Festival accoglie video legati a momenti di dog therapy, volontariato e servizio civile in cui l’eroe-protagonista è il cane, guidato nelle specifiche funzioni, dall’amore, educazione e formazione dell’essere umano.

“Nel corso di questi mesi – afferma Marco Panella, ideatore e curatore del Dog Film Festival – siamo venuti in contatto con numerose realtà di volontariato e dog therapy legate all’universo canino e abbiamo pensato che dare visibilità alle testimonianze filmate di questi frammenti significativi di affetto (che possono comunque già essere raccontate per iscritto partecipando alla sezione Writers della nostra competizione) possa essere un esempio per stimolare la sensibilità di tutti noi, in particolar modo di chi conosce solo in parte dinamiche e significati di questa straordinaria sinergia di affetto e aiuto reciproco tra umani e cani.”

Le modalità sono le stesse di quelle espresse dal bando “Dog Lovers” ma con durata estesa fino ai tre minuti. Si ricorda che ogni partecipante può iscrivere al festival una o più opere senza restrizioni sulla data di realizzazione del filmato.

L’iscrizione è gratuita e deve avvenire, tramite la modalità espressa sul sito www.dogfilmfestival.it entro il 30 maggio.

I DFF Lovers Awards saranno assegnati ai primi dieci classificati per numero di like risultanti dal voto popolare del contest video aperto sul canale YouTube di Dog Film Festival dal 5 al 25 giugno 2021. La proclamazione dei vincitori avverrà l’8 luglio 2021, salvo diversa comunicazione ufficiale dell’Organizzazione (modalità e termini verranno comunicati nelle prossime settimane).

Di seguito la tipologia dei DFF Awards, gentilmente concessi dal Tour Operator Trip for Dog:

Primo Classificato: Attestato di Premiazione e Week End con ospitalità all inclusive per due persone incluso cane/i in struttura super dog friendly 3 o 4 stelle, secondo disponibilità da catalogo Trip for Dog.

Secondo Classificato: Attestato di Premiazione e Tour Privato per due persone e max due cani con guida turistica/escursionistica e alpina, secondo disponibilità da catalogo Trip for Dog.

Terzo Classificato: Attestato di Premiazione e partecipazione a un Tour di Branco per due persone e max due cani con educatore cinofilo e/o guida, secondo disponibilità da catalogo Trip for Dog.

Dal quarto al decimo classificato: Attestato di Premiazione e bouquet di prodotti cosmetici per cani a marchio Dog Film Festival

Il bando per i “Dog Lovers” e quelli relativi alle altre tre sezioni del Dog Film Festival, “Producers”, dedicata ai Professionisti di cinema-tv-audiovisivo, “Writers”, per gli autori (professionisti e non) e “Premio FNOVI”, dedicato esclusivamente alle storie raccontate da veterinari, sono visionabili e scaricabili sul sito ufficiale della manifestazione: https://dogfilmfestival.it/