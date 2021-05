Giordana Angi fuori il video del singolo “Tuttoapposto”

Share Facebook

È disponibile da ora il videoclip ufficiale del nuovo singolo di Giordana Angi, “Tuttapposto” featuring Loredana Bertè

Il video, diretto da Luca Vecchi e interpretato da Pietro de Silva, racconta una tipica giornata di un uomo di mezz’età che non ha ottenuto quello che voleva dalla vita. Passa le proprie giornate in un loop, svegliandosi la mattina per andare in ufficio, subendo i ritmi frenetici della città e dello stress del lavoro, mantenendo comunque sempre il sorriso. È sottile ironia di come tutti noi facciamo in modo che nella nostra routine vada tutto bene, ma nulla sia davvero TUTTAPPOSTO.

“Tuttapposto” featuring Loredana Bertè è un brano uptempo fresco ed estivo ed è prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e già dietro a progetti di superstar internazionali quali Lady Gaga, Ellie Goulding e Lana del Rey.

Il singolo anticipa il nuovo album di Giordana, intitolato “Mi Muovo” e in uscita il prossimo 14 maggio via Virgin Records/Universal Music Italia.

A proposito di “Tuttapposto” Giordana ha dichiarato: “Quante volte senti chiederti: “Come va”?

Quasi sempre si risponde “Tutto a posto”, ma quante volte è davvero così?

Tuttapposto è un singolo leggero, coinvolgente, ma carico di una sottile ironia amara.

Va a toccare un mantra che tutti stiamo utilizzando quotidianamente per andare avanti con spirito positivo e fiducioso verso il futuro.

Sogniamo di tornare al caos quotidiano, a tornare appiccicati, a fare festa e far scorrere la vita senza pensarci troppo. Speriamo che il mondo e la nostra vita ritornino alla normalità “di prima”.

Ma siamo sicuri che in quella normalità fosse davvero tutto a posto? Tuttapposto parla proprio di questo con ironia e tanta energia.

Cantare con Loredana è un’emozione indescrivibile. Posso solo ringraziarla della generosità e la stima.”

TRACKLIST DELL’ALBUM “MI MUOVO”, in uscita venerdì 14 maggio.

1 TUTTAPPOSTO (FEAT. LOREDANA BERTÈ)

2 FARFALLE COLORATE

3 SEMPLICE (FEAT. ALFA)

4 PAOLO E FRANCESCA

5 MI MUOVO

6 CHIAMA IL MIO NOME (FEAT. BRIGA)

7 NON È ESTATE

8 SICCOME SEI

9 AMAMI ADESSO

10 IN BOCCA AL LUPO