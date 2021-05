Tancredi di Amici pubblica “Iride”

Share Facebook

È disponibile da oggi, 14 maggio, in formato fisico e digitale “IRIDE”, l’attesissimo EP d’esordio di TANCREDI, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, tra i protagonisti dell’edizione di Amici 20.

A partire dal 17 maggio l’artista sarà in alcune delle principali città italiane per incontrare i fan e autografare le copie del disco. Questi gli appuntamenti confermati:

17 maggio – Torino – Mondadori Megastore Monte Pietà – ore 15.00

18 maggio – Roma – Mondadori Bookstore P.zza Cola di Rienzo – ore 15.00

19 maggio – Bologna – Mondadori Bookstore V M Azeglio – ore 15.00

20 maggio – Milano – Mondadori Megastore P.zza Duomo – ore 15.00

21 maggio – Padova – Mondadori Bookstore P.zza Insurrezione – ore 15.00

In “IRIDE”, in uscita per Warner Music, sono contenuti anche “Las Vegas”, il singolo con oltre 8 milioni e mezzo di stream, nella top10 della classifica Top50 di Spotify (alla posizione n.6) e stabile nella Viral 50 (dove occupa la n.18), “Fuori di testa” (oltre 1 milione e mezzo di stream su Spotify) e “Leggi dell’Universo” (1 milione di stream su Spotify) .

Ecco la tracklist di “IRIDE”:

Iride

Balla alla Luna

Las Vegas

Fuori di testa

Leggi dell’Universo

Bella

Alba

Tancredi, 19 anni, vive a Milano e ha frequentato il liceo classico, ma sin dai tempi della scuola la sua più grande passione è stata la musica, è infatti in questo periodo che inizia a scrivere i suoi primi brani. All’inizio si divertiva nel comporre in rima, seguendo il genere del free style, con il tempo ha preso sempre più dimestichezza con la scrittura sino ad arrivare alla sua piena identità.