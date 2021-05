Vasco Brondi che debutta sul podio dei dischi e vinili più venduti

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Successo immediato per Vasco Brondi che debutta sul podio della classifica FIMI/GfK al #3 posto degli album più venduti della settimana e al 2#posto dei vinili più venduti della settimana con PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, il primo attesissimo album del cantautore dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica, pubblicato lo scorso 7 maggio, autoprodotto da Cara Catastrofe e distribuito da Sony Music.

Un nuovo importantissimo traguardo raggiunto con PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, un disco che racconta la nuova visione di Vasco Brondi tra battaglie intime e universali, battaglie di crescita e di ricerca, battaglie di perdite e di conquiste. 10 tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New York, rappresentano la ricerca fiduciosa del cantautore, il cambiamento e la trasformazione, una via per affrontare il periodo particolare che stiamo vivendo, un cortocircuito tra atmosfere diverse.

Il disco è accompagnato dal libro Note a margine e macerie, un diario on the road in una nazione deserta, racconto dei tragitti tra uno studio di registrazione e l’altro, di notti silenziosissime tra Milano, Ferrara e i ricordi di un viaggio in India, di un inverno a Lampedusa e dei paesi disabitati dell’Italia interna.

Per presentare questo nuovo progetto, Vasco Brondi è in questi giorni protagonista di una serie di prestigiosi incontri organizzati presso alcuni importanti Atenei italiani: dopo Milano, Napoli e Siena, gli appuntamenti saranno quelli con l’Università degli Studi di Trento il 18.05, e con l’Università di Bologna il 25.05.

Nel nuovo tour estivo, organizzato da IMARTS International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management, Vasco si esibirà in alcuni degli scenari più suggestivi e incantevoli d’Italia. Queste le prime date annunciate, info e biglietti a breve sul sito vascobrondi.it: 28.06 Estate Sforzesca 2021, Milano; 30.06 Estate fiesolana, Fiesole (FI); 06.07 Villa Ada, Roma; 13.07 Sequoie Music Park, Bologna; 16.07 Flowers Festival, Collegno (TO); 18.07 Festival Estate al Castello – Villafranca non si arrende 2021, Villafranca di Verona (VE); 21.07 Villa Olmo Festival, Como; 30.07 Tener-a-mente Festival, Vittoriale degli italiani – Gardone Riviera (BS).