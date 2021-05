Fiorella Mannoia torna in concerto con il suo tour

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Quest’estate FIORELLA MANNOIA torna in concerto con il suo “PADRONI DI NIENTE TOUR”! A partire da luglio, Fiorella calcherà i palchi delle principali venue all’aperto di tutta Italia dove, accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

«Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare concerti sui palchi di tutta Italia – dichiara Fiorella Mannoia – Dopo mesi di stop, tornare a suonare significa, non solo per me, ma per i musicisti che mi accompagneranno e per tutte le persone che lavorano alla macchina di un tour, tornare a lavorare.

E ovviamente tornare a vedere tutti voi e condividere con voi, in sicurezza, un po’ di normalità, oltre che la voglia di musica. Sono davvero felice. Stiamo tornando».

Queste le prime date estive confermate del “PADRONI DI NIENTE TOUR” (calendario in aggiornamento):

20 LUGLIO – Castello Sforzesco – VIGEVANO (PV)

21 LUGLIO – Piazza Trento e Trieste – FERRARA

23 LUGLIO – Piazza SS Annunziata – FIRENZE (recupero del concerto previsto il 24 luglio 2020)

24 LUGLIO – Cavea Auditorium Parco della Musica – ROMA

25 LUGLIO – Cavea Auditorium Parco della Musica – ROMA

29 LUGLIO – Anfiteatro Il Vittoriale – GARDONE RIVIERA (BS)

8 AGOSTO – Arena Villa Dante – MESSINA

15 AGOSTO – Piazza Cavour – FOGGIA

17 AGOSTO – Piazzale Miraglia – ALBEROBELLO (BA)

24 AGOSTO – Teatro delle Rocce – GAVORRANO (GR)

Per informazioni e dettagli su biglietti e prevendite consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Da domani, venerdì 21 maggio, inoltre, sarà in radio “LA GENTE PARLA”, nuovo singolo di Fiorella estratto da “Padroni di niente”.

La canzone, scritta da Amara e Simone Cristicchi, è una fotografia dei tempi attuali, un manifesto che immortala la frequente abitudine di molta gente di giudicare e criticare, sempre e comunque. Un sound folk è lo sfondo su cui si snoda questo brano, che racconta le “frasi dette così per caso, frasi senza senso o significato… frasi piene di contraddizioni, frasi per tutte le occasioni… frasi che offendono gratuitamente” di chi parla, in fondo, tanto per parlare.

Uscito lo scorso novembre, l’ultimo album di inediti di Fiorella, “PADRONI DI NIENTE” (http://smi.lnk.to/PadroniDiNiente), è figlio di un periodo storico ben preciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ripartire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di niente”.

In queste settimane è in edicola l’antologia “I MIEI PASSI”, composta da 5 volumi. I primi 4 volumi, tutti già in edicola, sono doppi CD che raccolgono ben 138 brani di Fiorella. Nelle antologie si susseguono in ordine cronologico i brani di maggior successo del repertorio dell’artista dal 1972 al 2019. A questi si affiancano i duetti, le cover e le versioni live. Ogni uscita è arricchita da una lunga intervista inedita in cui Fiorella racconta la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e incise, e rivela tanti aneddoti e curiosità legati alla sua carriera. Chiude la raccolta proprio “PADRONI DI NIENTE”, il suo ultimo album, che sarà la quinta e ultima uscita della raccolta, in edicola da martedì 25 maggio.

Fiorella tornerà in tour anche a dicembre nei teatri italiani. Queste le prime date invernali del “Padroni di niente Tour” (prodotto e organizzato da Friends&Partners):

8 DICEMBRE – Teatro Colosseo – TORINO (recupero concerto del 13 maggio 2021)

11 DICEMBRE – Pala Bassano 2 – BASSANO DEL GRAPPA – VI (recupero concerto del 28 maggio 2021)

13 DICEMBRE – Teatro Augusteo – NAPOLI (recupero concerto del 22 maggio 2021)

14 DICEMBRE – Teatro delle Muse – ANCONA (recupero concerto del 18 maggio 2021)

16 DICEMBRE – Teatro Creberg – BERGAMO (recupero concerto del 26 maggio 2021)

17 DICEMBRE – Teatro Dis_Play – BRESCIA (recupero concerto del 29 maggio 2021)

18 DICEMBRE – Grana Padano Theatre – MANTOVA (recupero concerto del 15 maggio 2021)

20 DICEMBRE – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero concerto del 31 maggio 2021)

22 DICEMBRE – Europauditorium – BOLOGNA (recupero concerto del 12 maggio 2021)

28 DICEMBRE – Teatro Team – BARI (recupero concerto del 20 maggio 2021)

30 DICEMBRE – Auditorium Parco della Musica – ROMA (recupero concerto del 23 maggio 2021)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.