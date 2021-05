“Leave Before You Love Me”, il nuovo singolo di Marshmello feat Jonas Brothers

Share Facebook

Twitter

Pinterest

E’ disponibile in radio da oggi, lunedì 24 maggio, “Leave Before You Love Me”, il nuovo singolo della pluripremiata superstar mondiale Marshmello e della band candidata ai GRAMMY, Jonas Brothers.



I Jonas Brothers chiuderanno i prossimi Billboard Music Awards 2021, in cui Nick Jonas sarà tra i conduttori, con una performance speciale dove presenteranno live il nuovo singolo.

“Leave Before You Love Me” arriva subito dopo l’annuncio del “Remember This Tour” dei Jonas Brothers. Il tour estivo composto da 44 date americane, inizierà il 20 agosto a Las Vegas e ad aprire i loro concerti sarà la star country Kelsea Ballerini.

Il tour “Remember This” prende il nome dalla nuova canzone dei Jonas Brothers che darà il via a una partnership speciale con NBCUniversal in previsione delle Olimpiadi di Tokyo di questa estate.

La canzone uscirà il 18 giugno, serata in cui si terranno le prove di atletica leggera degli Stati Uniti. “Remember This” racconterà una storia ispirata alle Olimpiadi con immagini di atleti e conterrà un messaggio speciale della band.

Inoltre, i Jonas Brothers presenteranno live per la prima volta “Remember This” ai Giochi della NBCUniversal questa estate. La versione del brano per questo evento includerà nuovi testi ispirati alle Olimpiadi di Tokyo e al Team USA.

La partnership di “Remember This” completa la premier di Olympic Dreams featuring the Jonas Brothers, che è stata annunciata all’inizio di questa settimana e andrà in onda due giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo il 21 luglio.

Marshmello, noto per i grandi successi “Happier”, “Silence” e “Friends”, pubblica oggi il suo primo progetto NFT “Welcome to the Melloverse!”. È il primo NFT che lega musica ed esperienze esclusive.

Il famoso artista mascherato è anche il protagonista della cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League di quest’anno che si terrà sabato 29 maggio. In questa occasione l’artista offrirà un’epica esibizione virtuale che precederà uno degli eventi sportivi in diretta più seguiti al mondo.