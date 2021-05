Emma annuncia l’uscita di “Best of ME”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

EMMA, nel giorno del suo compleanno, ANNUNCIA AI FAN L’USCITA DI “Best of ME”!

Oggi, martedì 25 maggio, nel giorno del suo compleanno EMMA, con queste parole, ha annunciato ai fan l’uscita nel mese di giugno di “Best of ME”:

«Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew.

Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più.

Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori».