Bob Sinclar torna con “We Could Be Dancing”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Reduce dal successo di “I’m On My Way”, che è stato la colonna sonora dell’estate post-lockdown, BOB SINCLAR torna sulle scene internazionali con WE COULD BE DANCING, un nuovo brano in omaggio agli anni ottanta.

Il brano, interpretato dalla giovane cantautrice svedese Molly Hammer e pubblicato da Time Records, sarà in radio, negli store e nelle piattaforme digitali dal 28 maggio.

Il famoso deejay e produttore francese, molto amato anche in Italia, continua a trascinare milioni e milioni di fan con la sua contagiosa energia e il suo entusiasmo.

Sinclar ha fatto centro anche questa volta e WE COULD BE DANCING si candida ad essere una delle hit dell’estate 2021.

BOB SINCLAR è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale. Con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, Sinclar è una vera leggenda.

Vanta un seguito invidiabile sul suo canale ufficiale YouTube, con oltre 600 milioni di visualizzazioni, ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale (tra i quali spiccano “I’m On My Way”, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, e i meno recenti “I Believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til The Sun Rise Up”, “Someone Who Needs Me”, “Cinderella” e “Far l’amore”).



Sinclar è anche un’icona fashion. Ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.