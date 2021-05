Marshmello feat Carnage “Back In Time”

Share Facebook

In arrivo la giusta dose di positività! Dal 4 giugno in tutte le radio

Il pluripremiato DJ e producer MARSHMELLO unisce le forze con CARNAGE per il nuovo adrenalinico singolo “BACK IN TIME”, un salto indietro nel tempo dritto verso gli anni ’90!

MARSHMELLO sarà il protagonista della cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League 2021, trasmessa in tutto il mondo in oltre 200 Paesi. Uno spettacolo unico nel suo genere che si terrà domani sabato 29 maggio all’Estádio do Dragão di Oporto.

Il conto alla rovescia è iniziato!