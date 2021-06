Tancredi il videoclip di “Las Vegas”

Share Facebook

È disponibile da, martedì 1 giugno, il videoclip di “LAS VEGAS” (Warner Music), il singolo di TANCREDI già certificato ORO, con oltre 14 milioni e mezzo di stream e stabile nella top10 della classifica Top50 di Spotify (alla posizione n.8).

Il videoclip – diretto da Simone Peluso & Luca Boarelli e prodotto da Borotalco.tv – è caratterizzato da colori e mood tipici di un’estate dal sapore anni ‘70, abiti e accessori ricostruiscono un filo diretto con quegli anni e con i personaggi del video.

Parlando del videoclip, Tancredi commenta “In questo video ho avuto l’occasione di mostrare una delle varie sfaccettature che costellano il mio carattere e la mia musica e che mi permettono di poter sperimentare sempre cose nuove. Ho voluto che arrivasse al pubblico anche il lato un po’ più divertente di Tancredi, quello che non tutti hanno ancora avuto l’occasione di conoscere. Quest’estate però avevo solo voglia di divertirmi, e come avrete occasione di vedere, l’ho fatto anche qui.”

“Las Vegas” è uno dei singoli estratti da “IRIDE” – l’EP d’esordio di Tancredi, entrato direttamente nella Top 5 della classifica Fimi Top Album – che contiene anche “Fuori di testa” (oltre 2 milioni e mezzo di stream su Spotify), “Leggi dell’Universo” (oltre 2 milioni di stream su Spotify) e “Balla alla luna” (oltre 1 milione di stream su Spotify)

Ecco la tracklist di “IRIDE”:

Iride

Balla alla Luna

Las Vegas

Fuori di testa

Leggi dell’Universo

Bella

Alba

Negli scorsi giorni l’artista è stato in alcune delle principali città italiane per incontrare i fan e autografare le copie del disco.

Tancredi nasce a Milano nel 2001. Il suo approccio con la musica arriva in età adolescenziale quando, un po’ per gioco e un po’ per curiosità, comincia ad organizzare i primi freestyle con gli amici e, successivamente, prova a registrare la sua voce sopra le strumentali.

Da qui inizia un percorso che lo vedrà confrontarsi con il pubblico attraverso contest che lo porteranno ad avere i primi sostenitori. Dopo i primi progetti pubblicati come artista indipendente, Tancredi firma un contratto discografico con Pulp Music, etichetta indipendente milanese.

Con Pulp Music pubblica i primi singoli, tra i quali spiccano “Bella” e “Alba”, brani che ottengono un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. A gennaio 2021 entra nel celebre programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, dove inizia un percorso che, oltre avergli regalato tante emozioni, gli ha permesso di allargare il suo pubblico e di firmare un contratto con la major Warner Music Italia.

Dopo il successo del singolo “Las Vegas”, brano certificato Oro dalla Fimi, Tancredi pubblica il suo primo EP, “Iride”, che debutta quarto nella classifica Fimi degli album più venduti della settimana (dati diffusi da Fimi/Gfk) e che vede al suo interno “Balla alla luna”, “Leggi dell’universo”, e proprio “Las Vegas”, brani che hanno fatto l’ingresso nella top 50 Italia di Spotify e che contano oggi milioni di stream.