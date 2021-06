Alicia Keys 20 anni di “Songs in A Minor”

Share Facebook

Alicia Keys, vincitrice di ben 15 GRAMMY Award e icona della musica celebrata in tutto il mondo, festeggia l’album che ha dato il via alla sua carriera: Songs In A Minor.

Per celebrare il 20° anniversario, RCA Records/Legacy Recordings pubblica un’edizione speciale di questo disco senza tempo: Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) conterrà due tracce bonus inedite, “Foolish Heart” e “Crazy (Mi Corazon)”, estratte dalle sessioni di registrazione dell’album originale.

Una versione in 2LP appositamente realizzata per l’anniversario sarà disponibile SOLO nello store di Alicia Keys. Questo 2LP, realizzato in quantità limitata, sarà stampato in vinile a colori (nero e verde) e inserito in una confezione deluxe personalizzata con immagini pop-up.

Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) sarà disponibile anche in digitale da venerdì 4 giugno, arricchito ulteriormente dai brani “Fallin’ – ALI Soundtrack Version” e “I Won’t (Crazy World)”, resi disponibili nel prodotto fisico pubblicato in occasione del 10° anniversario ed ora pubblicati in streaming per la prima volta.

Alicia ha dato il via ai festeggiamenti per il 20° anniversario la scorsa settimana ai Billboard Music Awards con un medely dei brani tratti dall’album tra cui “Piano & I”, “How Come You Don’t Call Me” ed “A Woman’s Worth”, culminato con il suo singolo di grande successo, “Fallin'”.

Sempre la scorsa settimana, sulla cover del magazine Bustle, è stata apostrofata con “La visione di Alicia Keys di Songs in A Minor ha dato i suoi frutti… è stata incoronata la regina del movimento neo-soul”.

Come parte delle celebrazioni dell’anniversario, Modern English ha collaborato con Sony Music alla creazione di un sito web su misura in cui i fan sono invitati a scrivere i proprio ricordi legati all’album, alla sua uscita e al tour, ed alla sua musica in generale.

I fan potranno interagire con i contenuti generati dagli altri utenti mentre scorrono le storie attraverso un globo in movimento. Infine, per Songs in A Minor (20th Anniversary Edition), TIDAL si unirà ai festeggiamenti con una speciale riedizione digitale dell’intero iconico catalogo di Alicia Keys a partire dal 5 giugno.

La riedizione di Songs In A Minor conterrà commenti video esclusivi realizzati con i collaboratori originali dell’album, offrendo ai fan un nuovo modo di scoprire di più sulla sua musica.

Pubblicato il 5 giugno 2001, Songs In A Minor ha battuto record in tutto il mondo. L’album ha debuttato al numero 1 della Billboard 200 ed è stato certificato 7 volte disco di platino. Il singolo principale, “Fallin'”, ha portato Alicia Keys al successo globale poiché la canzone ha trascorso sei settimane al numero 1 della Billboard Hot 100 e si è guadagnata un posto nell’ambita Billboard Hot 100 Songs of the Decade.

Pitchfork ha recentemente recensito l’album per la rubrica ‘Sunday Review’, assegnadogli un 8,5 e dichiarando: “oggi rivisitiamo l’eccezionale debutto di Alicia Keys nel 2001, un album R&B autoprodotto e ispirato a Chopin che ha aperto la strada ad una carriera unica verso il mainstream di questa superstar”.

Dall’uscita di Songs In A Minor, Alicia Keys ha venduto oltre 65 milioni di dischi e costruito un repertorio senza precedenti di successi. E’ diventata l’artista R&B femminile #1 del millennio certificata RIAA con 27,5 milioni di vendite digitali e 20 milioni di album fisici (negli USA). Il suo settimo album in studio ALICIA è stato pubblicato a settembre del 2020 e le ha fatto guadagnare la sua ottava prima posizione nella classifica degli album R&B di Billboard.