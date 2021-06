Emma & Loredana Bertè il nuovo singolo “Che sogno incredibile”

Share Facebook

“CHE SOGNO INCREDIBILE” è il titolo del nuovo singolo di EMMA, per la prima volta insieme a LOREDANA BERTÈ in un brano inedito che sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica da venerdì 4 giugno.

«Questo non è un classico pezzo estivo! Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè, La mia mamma rock!!! CHE SOGNO INCREDIBILE».

“Che sogno incredibile” anticipa l’uscita di “Best of ME”, progetto con cui EMMA celebra i suoi primi 10 anni di carriera.

«Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori».