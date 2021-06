“La bella addormentata” il nuovo singolo di Edoardo Bennato

Share Facebook

Twitter

Pinterest

E’ in rotazione radiofonica il brano “LA BELLA ADDORMENTATA” di Edoardo Bennato, singolo estratto dal nuovo progetto discografico “Non c’è”, per la Sony Music (Legacy Recordings).

“È una canzone a cui tengo molto, è benaugurante. Bagnoli vista come la protagonista di una favola, come la favola de ‘La bella addormentata’ che aspetta il bacio del principe per svegliarsi: Addormentata di fronte al mare e solo un bacio la può svegliare”, cosi Bennato sulla sua favola rock dedicata a Bagnoli, quartiere di Napoli dove è nato, cresciuto e ancora vive.

La traccia più “radiofonica” del disco, grazie al suo riff, “La Bella Addormentata” è l’omaggio ad un luogo che aspetta da anni un “risveglio” economico che stenta ad arrivare; destino comune ai Campi Flegrei, alla stessa cittaÌ€ di Napoli e a tutto il Sud Italia.

“La bella addormentata” è anche un videoclip per la regia e montaggio di Massimo Tassi, disponibile sul canale YouTube di Edoardo Bennato. Girate lungo il pontile di Bagnoli, le immagini del video presentano un paesaggio suburbano caratterizzato dalla “stazione dell’acciaio, stazione abbandonata” – come canta Edoardo – quindi l’ex Ilva e poi ex Italsider, terra abbandonata ma anche terra di nessuno che è in attesa di recupero e di riqualificazione.

Il brano è il terzo singolo estratto dal nuovo disco di Edoardo Bennato “Non c’è”, un album in cui confluiscono le due anime rock dell’artista napoletano, la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale.