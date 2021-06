Surf Mesa Feat Bipolar Sunshine il singolo “Lose My Mind”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Un’ondata di good vibes è pronta a travolgerci!

Disponibile per la rotazione radiofonica il nuovo singolo di SURF MESA “LOSE MY MIND” ft. BIPOLAR SUNSHINE, un brano fresco ed up-tempo che evoca romantiche notti estive.

Con la sua musica SURF MESA, giovane producer originario di Seattle, è sempre pronto a portare una boccata d’aria fresca!

La scorsa estate il suo singolo “ily (i love you baby)” ft. Emilee, certificato Platino in Italia, ha accumulato oltre 2.5 miliardi di stream globali combinati ed è diventato virale su TikTok con la creazione di oltre 5.6 milioni di video. Il singolo ha raggiunto il n. 1 nella classifica “Dance/Electronic Digital Song Sales” di Billboard e ha attribuito a SURF MESA numerose nomination, tra cui “Top Dance/Electronic Artist” e “Top Dance/Electronic Song” ai Billboard Music Awards 2021 e “Dance Song of the Year” e “Dance Artist of the Year” agli iHeartRadio Music Awards 2021.



SURF MESA, inoltre, è stato scelto da VEVO come uno degli artisti da tenere d’occhio nel 2021 (“DSCVR 2021 – Artists to Watch 2021”).

Il giovane producer si esibirà in importanti festival quali Life Is Beautiful, Firefly e Suwannee Hulaween.

Il cantautore BIPOLAR SUNSHINE si è guadagnato il plauso della critica per i suoi due EP “Aesthetics” e “Drowning Butterflies”, così come per la sua collaborazione con DJ Snake in “Middle” ed il suo contributo come co-autore in “Brown Skin Girl” di Beyoncé e WizKid, che si è aggiudicato una vittoria ai Grammy.

Attualmente sta lavorando al suo album di debutto.