Share Facebook

Twitter

Pinterest

L’energia travolgente dei Boomdabash è tornata! Da Venerdì 11 Giugno sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store “Mohicani”, l’attesissimo nuovo singolo dei Boomdabash & Baby K. Il brano in uscita su etichetta B1/Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy) è già disponibile in pre – save al segeunte link https://umusic.digital/boomdbash-mohicani/

“Mohicani” segna il ritorno in musica in grande stile della band campione delle estati degli ultimi anni, i Boomdabash che quest’anno incontrano a grande sorpresa Baby K, altra hitmaker italiana dai successi da record.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della Giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

“Mohicani come molti dei brani di Boomdabash è una canzone che prima di tutto intende regalare gioia, felicità, energia e good vibes allo stato puro – dichiara la band – La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane.

Crediamo molto nel linguaggio della musica e nel suo potere “salvifico”, molto spesso è proprio una canzone che riesce a farci sentire bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare molti dei nostri problemi. Molto spesso è anche attraverso la musica che ci innamoriamo, riuscendo a comunicare il nostro stato d’animo.

Mohicani nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da un forte desiderio di fiducia e ripartenza verso il futuro, una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a sorridere, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza. Condividere questa nuova avventura di Mohicani con Baby K, artista che stimiamo da molti anni, è per noi un immenso piacere. Lei ha il nostro stesso background e condivide con noi la stessa passione per la musica giamaicana, ecco perchè era perfetta per questo brano”

“L’unione con i Boomdabash era destinata ad arrivare sono felice che sia finalmente arrivato il momento – dichiara Baby K – La nostra musica é una fusione segnata dall’amore per la dancehall e dai ritmi caraibici. Siamo gli italiani che si affacciano al mondo e la nostra musica è una bandiera di internazionalità e inclusività tutta made in Italy, tema principale sia di “Mohicani” che dei valori a cui tengo e divulgo da sempre”.

Mohicani è uno straordinario duetto che rimane subito nelle orecchie, un mix contagioso di elementi diversi che s’intrecciano perfettamente in un tutt’uno davvero sorprendente. Scandita da una melodia perennemente in levare Mohicani è una ventata d’aria fresca intrisa solo di good vibes in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva specifica del gruppo.

Grazie ad un sound accattivante e ad un ritornello diretto e vincente il singolo è una contagiosa esplosione di positività, un pezzo di estrema forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si fondono insieme dando vita ad un’atmosfera unica destinata a farci alzare il volume, ballando per tutta l’estate. Una canzone leggera che ha l’intenzione di farci tornare a vivere e sorridere davvero, destinata a diventare una delle hit di questa calda estate ormai alle porte.

Boomdabash dopo una pioggia di dischi d’oro e di platino e hit irresistibili del calibro di “Non ti dico no”, “Per un milione”, Mambo salentino” e “Don’t worry” tornano immancabilmente anche quest’estate dopo un 2020 da assoluti protagonisti. La loro “Karaoke” infatti cantata con Alessandra Amoroso è stata la hit regina dell’estate 2020 cinque volte disco di platino nonché il singolo più venduto di tutto il 2020 (dati FIMI/GFK) per ben 8 settimane alla numero 1 dei brani più tramessi in radio con relativo videoclip ufficiale più cliccato di sempre, oltre 123 milioni di views sulla rete.

Fresco di stampa il loro primo libro “Salentu d’amare”, specialissimo tributo alla loro amatissima terra che ispira tutte le loro canzoni, un’autentica e originale guida alla scoperta del Salento tipico dei Boomdabash tra utili consigli, luoghi del cuore, lifestyle, ricette food e molto altro.