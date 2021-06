Giovanni Caccamo Canta”, il nuovo singolo con Aleida Guevara

Share Facebook

Giovanni Caccamo, uno dei cantautori più apprezzati e raffinati della musica italiana, torna sulla scena discografica con “Canta”, il nuovo singolo con la partecipazione straordinaria di Aleida Guevara.

Il brano, in radio e su tutte le piattaforme digitali dall’11 giugno, è stato prodotto da Leonardo Milani e Giovanni Caccamo e scritto da Caccamo con Cheope, Alessandra Flora e Gianni Pollex.

La musica ha richiami cubani e ritmi urban, con l’inconfondibile tocco, al basso, di Saturnino, mentre il testo è ispirato alla “Lettera ai figli” scritta da Che Guevara in Bolivia, un testamento emotivo in cui il Che si scusa con i propri figli per essere stato un padre poco presente e consegna loro i pilastri umani e sociali, per divenire anime di valore.

La lettera è letta straordinariamente per l’occasione da Aleida Guevara, figlia del Che, ad introduzione del brano.

“La rivoluzione oggi risiede in piccoli gesti quotidiani di accoglienza e supporto delle persone più deboli e fragili, nell’accettazione dell’altro e delle diversità, nella convivenza pacifica.”

Dopo il cortometraggio “Aurora” con Willem Dafoe, uscito il 23 Aprile 2021 e prodotto da MUS.E, “Canta” è il singolo che anticipa l’uscita di “Parola”, il nuovo album di Giovanni Caccamo, prodotto da Ala Bianca e distribuito da Warner Music Italia, in uscita a settembre 2021, con numerose collaborazioni italiane e internazionali.

Il 25 giugno, a Bari, Aleida e Giovanni saranno insieme per ritirare il premio Magna Grecia Awards e nell’occasione eseguiranno, per la prima volta insieme dal vivo, “Canta”.

A luglio, partirà il “Parola Anteprima Tour” di Giovanni Caccamo e Michele Placido. La tournée, prodotta e organizzata da IMARTS, sarà un viaggio unico, in suggestive location italiane, tra elettronica, voce e melodie. Giovanni sarà accompagnato dalla straordinaria presenza di Michele Placido.

I due artisti interagiranno tra loro e si alterneranno sul palco dando vita a un dialogo unico tra parole e note. Filo conduttore, saranno le sonoritaÌ€ elettroniche e le sperimentazioni live del produttore e poli strumentista Leonardo Milani (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”).

Di seguito le prime date annunciate, il calendario in costante aggiornamento (www.giovannicaccamo.it): 16 Luglio 2021 Ginosa – Chiesa Matrice; 18 Luglio 2021 Salsomaggiore – Arena Estiva Parco Mazzini; 20 Luglio 2021, Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso “La Milanesiana”; 22 Luglio 2021, Bussolengo – Villa Spinola; 7 Agosto, Carditello(CE) – Real Sito “Carditello Festival”; 20 Agosto, Modica – Anfiteatro S. Giuseppe “U Timpuni”; 21 Agosto, Partanna(TP) – Anfiteatro Provinciale di Partanna; 22 Agosto – Catania – Anfiteatro Le ciminiere “Premio Luigi Maina”.