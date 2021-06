Share Facebook

A grande richiesta si torna a ballare con gli EXTRALISCIO, al cinema e nel tour che tocca tutta Italia!

Sono aperte le prevendite in oltre 110 cinema in tutta Italia (elenco in aggiornamento al seguente link: https://www.nexodigital.it/extraliscio-punk-da-balera/) per il film di Elisabetta Sgarbi “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” che sarà nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 giugno, distribuito come evento da Nexo Digital.

Protagonisti del film, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, sono Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, con la narrazione di Ermanno Cavazzoni. Special guest: Biagio Antonacci, Orietta Berti, Francesco Bianconi, Vasco Brondi, Roberta Cappelletti, Riccarda Casadei, Lorenzo Cherubini Jovanotti, Elio, Lodo Guenzi, Leo Mantovani, Gli Omini (Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Giulia Zacchini), Antonio Rezza, Armando Savini, Michele Sganga e Mario Andreose, Francesco Cattini, Doriano Cazzola, Bruno Malpassi e Gilda Mariani. Disegni e animazioni di Igort.

Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. Ha ricevuto il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova e il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, con la seguente motivazione: «Una storia di persone, una leggenda musicale, un racconto di radici culturali che si fa modernità, emozione, vitalità grazie a formidabili protagonisti e a una regista che ha saputo rivivere una favola contemporanea insieme ai suoi personaggi e alla sua terra. Elisabetta Sgarbi si conferma figura cangiante e sorprendente nel panorama culturale italiano e ci regala poesia, umanità, passione con la voce di Ermanno Cavazzoni e la verve trascinante di una band davvero unica».

Qui il trailer di “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”:

L’uscita nelle sale rientra nel programma della ventiduesima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi (www.lamilanesiana.eu/). “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” sarà distribuito nei cinema italiani in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYMovies.it e Rockol.it.

Da oggi, mercoledì 9 giugno, sono disponibili, in esclusiva sulla piattaforma in streaming Nexo+ (nexoplus.it), 12 contenuti Extra del film raccolti in una speciale Playlist dal titolo “Aspettando Extraliscio al cinema”. Spiega Elisabetta Sgarbi: «Questi dodici Extra di Extraliscio Punk da Balera sono schegge dal mio film che non sono entrate nel montaggio finale, ma che, con molta forza e molta energia, si ribellavano alla possibilità di non fare parte in alcun modo del film. E così ho accolto il suono, il rumore, la musica della loro istanza e ho costruito questo ‘Extra’ di Extraliscio- Punk da balera, per ballare e cantare ancora un po’».

Sempre su Nexo+ è inoltre sempre disponibile la Costellazione di Elisabetta Sgarbi: un canale dedicato che propone un itinerario tra i capolavori dell’arte italiana, la grande letteratura, la musica, le scienze, le curiosità meno note, eppure più affascinanti di sempre.

E dopo l’atteso film, continueranno a risuonare le note prorompenti degli Extraliscio con il tour estivo in tutta Italia “È BELLO PERDERSI – TOUR D’ITALIE”!

Tutti coloro che comprano un biglietto per il cinema, possono usufruire di uno sconto per assistere a una tappa del tour degli Extraliscio. Visitando il sito del tour, inoltre, tutti i fan degli Extraliscio potranno scaricare il coupon per entrare al cinema a prezzo ridotto (maggiori info e elenco dei locali aderenti al seguente link: https://internationalmusic.it/extraliscio-al-cinema-e-al-concerto-con-uno-sconto/).

“È BELLO PERDERSI – TOUR D’ITALIE” si compone di una serie di imperdibili e imprevedibili concerti fuori dagli schemi che contaminano la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto.

Per ben 5 volte gli Extraliscio incroceranno La Milanesiana, alla quale fanno anche da colonna sonora con i brano “Il ballo della Rosa” e “Milanesiana di Riviera”.

Queste le date di “È Bello Perdersi – Tour d’Italie”:

26 giugno all’Arena Estiva Parco Mazzini di SALSOMAGGIORE TERME (PR)

28 giugno al Teatro romano di VERONA in occasione del Rumors Festival

29 giugno al Teatro Alfieri di ASTI

30 giugno al Cortile di Palazzo Reale a MILANO feat Davide Toffolo, in occasione de La Milanesiana

7 luglio in piazza del Kuerc a BORMIO (SO) in occasione de La Milanesiana

10 luglio in Villa Manin a CODROIPO (UD) in occasione di Villa Manin Estate 2021

15 luglio in Piazza Martiri del 7 luglio a REGGIO EMILIA, presentata da I Teatri e Arci Reggio Emilia

17 luglio al Teatro Ventidio Basso di ASCOLI PICENO in occasione de La Milanesiana

20 luglio all’Arena Estiva del Teatro Bibiena di SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)

22 luglio in Piazza del Rinascimento a URBINO in occasione de La Milanesiana

29 luglio al Campo Canoa di MANTOVA in occasione del Bike in Festival

30 luglio alla Notte Rosa di RIMINI

1 agosto in Piazza Garibaldi a RAVENNA in occasione de La Milanesiana

4 agosto al Teatro Romano di FIESOLE (FI) in occasione de La Milanesiana, all’interno di Estate Fiesolana

6 agosto a BRA (CN) in occasione di Attraverso Festival

7 agosto al Parco Archeologico Villaggio Neolitico di TRAVO (PC) in occasione di Travo Balafolk Festival

14 agosto nella Piazza d’Armi al Forte di Bard a BARD (AO)

15 agosto in Villa Olmo a COMO in occasione di Villa Olmo Festival

19 agosto all’Anfiteatro Romano di GUBBIO

20 agosto a SUTRI in occasione di Estate Sutrina Francigena Festival

2 settembre al Carroponte di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Il tour è prodotto da International Music and Arts. Per informazioni e prevendite www.internationalmusic.it.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Mirco Mariani (voce e chitarra), Moreno Conficconi (voce, clarinetto e tastiere) e Mauro Ferrara (voce) presenteranno per la prima volta live le canzoni del loro nuovo album “È BELLO PERDERSI” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), accompagnati nel tour da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli (tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono).

“È BELLO PERDERSI” è disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile (https://smi.lnk.to/ebelloperdersi). Un doppio album, prima produzione musicale di Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi, scritto e composto per la maggior parte da Mirco Mariani, con la collaborazione in alcuni testi di Elisabetta Sgarbi e di Pacifico.

È in radio il singolo “E’ bello perdersi”, un sorprendente e folle ‘tango-rock’, accompagnato da un videoclip che vede la regia di Elisabetta Sgarbi.

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.

Dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi), continua la missione degli Extraliscio di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.