Il Premio Internazionale dedicato a Pino Daniele animerà l’estate dei castelli Romani

Per un’intera settimana, dal 19 al 25 luglio, la zona dei castelli romani si animerà di artisti e di professionisti del settore musicale e dello spettacolo provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, in occasione della finale del Premio Internazionale Je So Pazzo che si terrà nella città di Grottaferrata.

Il prestigioso Premio, giunto alla VI edizione, ha l’onore di avere alla Direzione Artistica il M° Adriano Pennino, il noto direttore d’orchestra e produttore:

“Sono molto affezionato al Premio Musicale Je So Pazzo di cui sono Direttore Artistico sin dalla nascita sei anni fa. Nel tempo il progetto e’ cresciuto e sono molto contento che sia oramai considerato un importante punto di riferimento per i giovani artisti emergenti”

Oltre alle esibizioni dei cantanti, duo e band e in gara, il calendario settimanale sarà animato da performance corali, spazi danza, spazi moda e momenti di formazione con illustri professionisti del mondo dello spettacolo. Sono attesi Red Ronnie, Michele Torpedine, Enzo Campagnoli, Rory De Benedetto, Leopoldo Lombardi, Michele Pecora, Fabrizio Palma, Marco Petriaggi, Danilo Ciotti, Alex Parravano, Lavinia Fiorani, Vezio Bacci e molti altri.

E’ inoltre prevista la partecipazione di Nello Daniele. Madrina della manifestazione sarà Maria Grazia Cucinotta.

La Direzione del premio ogni anno riceve le segnalazioni dei migliori artisti presenti in ogni regione d’Italia e anche dall’estero, da una fitta rete formata da scuole di musica, accademie, vocal coach, etichette e studi di registrazione per poi portare, attraverso le fasi di qualificazione previste dal regolamento, gli artisti più votati in finale a Grottaferrata.

Uno dei grandi obiettivi del Premio è far conoscere questi talenti ai grandi operatori della musica in Italia, offrendo loro una concreta esperienza e possibilità di evoluzione.

Una nutrita schiera formata dai migliori Produttori Discografici, Vocal Coach, Manager dello Spettacolo, Giornalisti, Radio ed Emittenti TV saranno parte attiva della programmazione settimanale.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Grottaferrata (RM), da SIAE e da Nuovo Imaie, e supportato da prestigiosi media partner, sarà ripreso da una emittente televisiva nazionale e, considerata la natura internazionale del Premio, anche da alcune emittenti televisive europee. Verrà organizzato nel rispetto di tutte le modalità di prevenzione relative all’emergenza Covid-19 indicate dal Ministero. L’evento è organizzato da Dreaming the Future Srl, diretta da Enzo Longobardi.

Il Premio offre ampia possibilità di espressione artistica, le categorie di partecipazione sono infatti molteplici. Nel dettaglio: Baby (dai 5 ai 10 anni), Junior (11-14 anni), Teen (15-19 anni), Giovani (20-35 anni), Inediti (5-35 anni), Over (da 36 anni senza limite di età), Rap e Band.

Le iscrizioni al Premio sono ancora aperte per gli artisti italiani e stranieri che possono presentare richiesta di audizione compilando il modulo presente nel sito ufficiale https://www.jesopazzo.com.