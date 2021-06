Share Facebook

Twitter

Pinterest

LA MIA FELICITÀ è il nuovo singolo di FABIO ROVAZZI FEAT. EROS RAMAZZOTTI, in uscita venerdì 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records / Universal Music.

La coppia ha svelato a sorpresa l’inedita collaborazione tramite un’IG story dal set del videoclip, lasciando trapelare i primi indizi: https://www.instagram.com/stories/rovazzi/2597556117012331104/