E’ disponibile il videoclip di “Mohicani” dei Boomdabash & Baby K

L’estate è ufficialmente iniziata! Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Mohicani” il nuovo singolo dei Boomdabash & Baby K. Il brano, uscito su etichetta Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy) è già disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store e ascoltabile al seguente link https://pld.lnk.to/Mohicani

“Mohicani” segna il ritorno in musica in grande stile della band campione delle estati degli ultimi anni, i Boomdabash che quest’anno incontrano a grande sorpresa Baby K, altra hitmaker italiana dai successi da record.

Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della Giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop. Scandita da una melodia perennemente in levare Mohicani è una ventata d’aria fresca intrisa solo di good vibes in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva specifica del gruppo.

Il videoclip del brano diretto da Fabrizio Contee prodotto da Borotalco Tv, è un concentrato di energia e vitalità che ben rispecchia il mood del brano, un duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo e positività, elementi che ben contraddistinguono le personalità di Boomdabash e Baby K.

Un vero e proprio omaggio alla forza della musica che con la sua naturale forza riesce a capovolgere anche le situazioni più difficili e complicate. Il video esalta pienamente il valore universale della musica, un linguaggio comprensibile davvero a tutti, senza distinzione di razza, colore e religione.

In una tipica calda giornata salentina, nella prima parte del video, un grosso ingorgo stradale causato da un tir in fumo in panne sulla strada si trasforma da momento di forte tensione da parte delle persone in coda ad una vera e propria festa capace di unire e superare ogni confine!

A farla da padrona solo le pulsanti vibrazioni di Baby K e BoomDaBash che accompagnati da ballerine e ballerini multietnici con in mano bandierine di paesi di varia nazionalità iniziano a scatenarsi sulle note di Mohicani.

I ballerini e le ballerine corrono tra le auto ferme, guidati da Baby K, e iniziano a distribuire le bandierine, coinvolgendo così le persone bloccate in fila che iniziano a ballare e cantare dando vita ad una vera e propria Street Parade. L’atmosfera diventa presto quella delle realtà di strada Giamaicane e degli storici street-live di Africa Bambaataa.

Le sorprese non finiscono qui… La festa prosegue poi fino a tarda notte tra luci flou e ritmi incalzanti in una piana desertica dal sapore quasi esotico con una coreografia capitanata ad hoc da Baby k e da un corpo di ballerine.

Un’atmosfera avvolgente trascinata dal ritmo contagioso dei Boomdabash e Baby k, lascia così nella notte dei Mohicani un segno indelebile sulla pelle, proiettando tutti i partecipanti immediatamente nel clima tipico della dance hall: con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica.

Grazie ad un sound accattivante e ad un ritornello diretto e vincente il singolo è una contagiosa esplosione di freschezza, un pezzo di estrema forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si fondono insieme dando vita ad un’atmosfera unica destinata a farci alzare il volume, ballando per tutta l’estate.

Una canzone leggera che ha l’intenzione di farci tornare a vivere e sorridere davvero, destinata a diventare una delle hit di questa calda estate appena cominciata.