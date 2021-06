Ghali feat Liberato con il brano “Chiagne ancora”

Share Facebook

A sorpresa, ad oltre un anno dall’ultima release, torna Ghali e come sempre sceglie la strada più coraggiosa e sperimentale: è disponibile da oggi in tutti gli store digitali CHIAGNE ANCORA, il nuovo brano impreziosito dagli straordinari featuring di LIBERATO enigmatica ma travolgente rivelazione della musica italiana molto apprezzato anche a livello internazionale e J Lord, giovanissimo artista (classe 2004) fra le più interessanti voci della nuova scena hip hop italiana.

Il brano edito Atlantic Warner/Sto Records è come sempre nel lavoro di Ghali una vera e propria sorpresa, un progetto speciale che si distingue sia per la composizione del trio sia per struttura, sonorità ed intenzioni.

Nella canzone si alternano l’italiano al napoletano, il rappato a linee melodiche raffinate e anche la produzione curata da AVA, Mojobeatz e LIBERATO, alterna sonorità scure tipiche della trap a momenti pop di apertura e leggerezza.

“Questo brano nasce sul divano di casa di AVA; avevamo una strofa quasi freestyle che non sapevamo come proseguire. Quando ho chiuso gli occhi mi sono immaginato una voce: J Lord, artista napoletano che avevo scoperto da un po’.

Abbiamo lavorato il brano da grandi artisti, incontrandoci e limando più volte le strofe come se fosse un pezzo di design. Sentito il ritornello mi sono immaginato subito la voce di LIBERATO artista che stimo moltissimo; mi suggestionava questo allineamento dei pianeti fra Baggio e Napoli.

Questo pezzo ha avuto una genesi da laboratorio, molto artigianale e collaborativo, è sicuramente un modus operandi che utilizzerò anche in futuro” – racconta Ghali.

Da domani sarà disponibile sul canale YouTube di Ghali anche il video del brano diretto da Argo, un pioneristico duo parigino noto per la sperimentazione di nuove tecniche di linguaggio camera.

Nel videoclip potremo apprezzare per la prima volta l’iconica G Varsity jacket disegnata da Ghali stesso come anteprima di “United Colors of Ghali”, la capsule collection firmata dall’artista con il marchio internazionale United Colors of Benetton.

Da sempre desiderio di Ghali è quello di inseguire una libertà artistica senza scorciatoie e senza paura di percorrere strade sconosciute; Chiagne ancora è l’ennesima testimonianza che per lasciare realmente un segno bisogna avere il coraggio di seguire il proprio istinto.