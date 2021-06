Ornella Vanoni è in nomination per la Targa Tenco 2021

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Ornella Vanoni è in nomination per la Targa Tenco 2021, nella categoria “Interprete di Canzoni” per il suo album UNICA, uscito il 29 gennaio scorso con BMG.

“Unica”, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua, è il primo album che Ornella ha realizzato con BMG, dopo un accurato lavoro di ricerca e selezione degli 11 brani inediti da lei interpretati. Fra gli autori spiccano i nomi di Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Renato Zero, Carmen Consoli, Pacifico e degli stessi Ilacqua e Pagani.

Pubblicato inizialmente nei formati CD deluxe, Vinile e in digital download, entrando in classifica FIMI/Gfk al terzo posto fra gli album e al secondo fra i vinili e rimanendo per settimane fra i dischi più venduti in Italia, “UNICA” è uscito poi anche in formato digipack e Picture Vinyl e da oggi è disponibile anche in streaming su tutte le piattaforme digitali. Tutti i formati sono a questo link: https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni .

Ornella Vanoni nel corso della sua straordinaria carriera è già stata insignita di due Premi Tenco (entrambi nel 1981) e di una Targa Tenco (nel 1984, nella categoria Interpreti con l’album “Uomini”), unica donna e prima artista a raggiungere tale traguardo.