Appuntamento domani, martedì 29 giugno alle ore 21 alla Casa del Jazz di Roma con Karima: l’artista livornese sarà in concerto nella Capitale per presentare “No Filter”, il nuovo disco prodotto da Parco della Musica Records e Jando Music, con la produzione artistica di Aldo Mercurio e gli arrangiamenti di Piero Frassi, pubblicato a maggio.

L’album, che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro, raccoglie 11 brani: grandi successi internazionali e senza tempo, rivisitati secondo l’espressione musicale di Karima, naturalmente esplosiva, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz. Un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri, appunto.

Sul palco con Karima Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi al pianoforte: gli stessi grandi musicisti e amici che l’hanno accompagnata nel disco.

NO FILTER – tracklist: 1. Walk on the Wild Side (Lou Reed); 2. Feel Like Making Love (George Benson/Roberta Flack); 3. The Scientist (Coldplay); 4. Come Together (The Beatles); 5. Don’t Let Me Be Lonely Tonight (James Taylor); 6. Love Of My Life (Queen); 7. Blackbird (The Beatles); 8. Lately (Stevie Wonder); 9. Man in The Mirror (Michael Jackson); 10. Wrapped Around Your Finger (Sting / Police); 11. Tears in Heaven (Eric Clapton)

Nella voce potente e significativa di Karima convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Nonostante la giovane età, l’artista vanta già una lunga e variegata esperienza artistica, che comprende la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2009 e la collaborazione con Burt Bacharach, che ha scritto per lei dei brani e prodotto, nel 2010, il suo primo album dal titolo Karima.

Per info

Casa del Jazz https://casadeljazz.com/

Viale di Porta Ardeatina, 55

Roma, Roma 00153 Italia

Telefono: 0680241281

Ingresso: € 15 (doppio concerto Karima/Viaggio in Italia)