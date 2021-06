SIB. Oltre 500.000 turisti coinvolti Nella seconda edizione di “TipiCi da spiaggia”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Oltre 500.000 turisti coinvolti in 1.200 stabilimenti balneari: questi i numeri della prima giornata della seconda edizione di “TipiCi da spiaggia”

L’enogastronomia direttamente sotto l’ombrellone è una iniziativa del S.I.B.-FIPE/Confcommercio

Oltre 500.000 i turisti che, in tutta Italia, hanno potuto gustare i prodotti tipici comodamente seduti sulla sdraio grazie alla manifestazione “TipiCI da spiaggia”, (giunta al secondo anno), organizzata, ieri, dal Sindacato Italiano Balneari in collaborazione con la Cia Agricoltori Italiani.

“Promuovere le nostre eccellenze enogastronomiche direttamente negli stabilimenti balneari, da una parte, ha significato dare una mano alle aziende agricole, dall’altra si è dimostrato importante per l’offerta turistico-balneare italiana – ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato – in quanto ha dimostrato la versatilità del nostro comparto e, soprattutto, l’importanza che riveste per il settore turistico del nostro Paese”.

Tanti i clienti stranieri, ma anche italiani, che hanno potuto apprezzare i prodotti locali perlopiù ‘a chilometro zero’, in una giornata di sole e con temperature sopra la media stagionale.

Forse proprio per questo motivo hanno riscosso il successo maggiore la grande varietà di frutta e verdura accompagnata da un bicchiere di vino, oppure il pane abbrustolito condito con olio locale e pomodorini freschi.

Un segnale, questo, davvero incoraggiante per tornare presto a quella ‘normalità’ che agogniamo, ormai, da troppo tempo. Buon cibo e mare cristallino, d’altronde, sono, da sempre, sinonimo di una vacanza riuscita.

I prossimi appuntamenti di ‘TipiCI da spiaggia’ sono fissati per il 31 luglio e il 28 agosto.