Alvaro Soler torna singolo “Mañana” feat. Cali Y El Dandee

Alvaro Soler torna con le prorompenti positive vibes nel nuovo singolo “Mañana” feat. Cali Y El Dandee.

L’amore per la vita e la positività di Alvaro Soler non sono certo una novità per chi lo ha ascoltato in questi anni regalandogli solo nel nostro paese 20 dischi di Platino // oltre 4 miliardi di stream globali e oltre 2 milioni di album venduti nel mondo, ma il motto “la vita è breve, dobbiamo cercare di viverla al meglio e divertirci” ha sicuramente assunto oggi un nuovo significato.

SOLER è tornato dopo oltre 1 anno e mezzo di silenzio discografico con “MAGIA”, brano che ha ottenuto come sempre un grande successo totalizzato oltre 50 milioni di stream, ma se MAGIA ha raccontato un momento personale di ALVARO, il nuovo singolo MAÑANA conferma un aspetto molto amato dell’artista spagnolo/tedesco: “Con me ci sono sempre positive vibes, non solo storie personali e le persone possono essere colpite da entrambi questi aspetti”.

Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo album “MAGIA” in uscita nei negozi e in digitale dal 9 luglio (disco già in preorder https://vir.lnk.to/alvaromagiaPR), un disco nato dall’isolamento che “ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”.

“Nel 2019 mi sentivo stanco e al contempo immensamente grato per tutte le esperienze che stavo facendo ma avevo bisogno di tempo per fare nuove esperienze.

Poi tutto è cambiato. La pandemia ha prolungato quel periodo di pausa che avevo pianificato. Per il nuovo album MAGIA non solo ho scritto più canzoni che mai ma ho avuto anche il tempo per produrlo io. Alcune canzoni sono state scritte alcuni anni fa, altre sono nuove ma per tutte ora è il momento giusto.

MAGIA è sicuramente il mio disco più personale e per come lo vedo io il migliore che abbia fatto. Ho potuto aprirmi in un modo completamente differente e mostrarlo”

Il duo colombiano CALI Y EL DANDEE è conosciuto per quel mix unico di urban pop e reggaeton che hanno regalato ai due artisti disco d’oro e di platino.

Dandee ha inoltre co-prodotto la hit mondiale di Luis Fonsi “Despacito”. Con i loro brani hanno totalizzato oltre 5.5 miliardi di stream e hanno raggiunto la vetta di tutte le principali classifiche.