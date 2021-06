Carl Brave il nuovo singolo “Matrimonio Gipsy”

Share Facebook

Dopo il successo ottenuto con l’ultimo album “Coraggio”, certificato Disco D’Oro, arriva venerdì 2 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali MATRIMONIO GIPSY, un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale del producer romano CARL BRAVE con due collaborazioni d’ eccezione: M¥SS KETA e SPERANZA.

Un brano inedito dalle sonorità sperimentali ed elettroniche che amalgama perfettamente mondi apparentemente distanti. I tre artisti descrivono con il loro linguaggio irriverente un ipotetico party notturno attraverso la metafora di un pittoresco matrimonio gitano.

“Ho voluto sperimentare questo connubio di universi così differenti – dichiara Carl Brave – ed è uscito questo brano unico nel suo genere!”

CARL BRAVE, al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, produttore e paroliere romano, istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana.

In appena due anni, ha già conquistato 12 Dischi di Platino, superato i 2.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo canale YouTube ha totalizzato oltre 238 milioni di visualizzazioni. Con il suo ultimo album “Coraggio”, un disco ricco di musica, sfaccettato e profondo, ha ottenuto anche le certificazioni Oro per i brani “Parli Parli” con Elodie e per “Regina Coeli” e il Disco di Platino per “Che poi”.

M¥SS KETA, performer, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva è l’angelo dall’occhiale da sera. E dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché “non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”.

SPERANZA, nome d’arte di Ugo Scicolone, rapper italo-francese classe 1986. Nei suoi testi rappa in napoletano, francese, italiano e dialetto zingaro. Inizia col rap in francese, influenzato dalla musica rumena e gitana.

Il debut album “L’ultimo a Morire”, pubblicato il 16 ottobre da Sugar, viene arricchito da sei brani inediti di cui tre featuring (Nitro, Jake La Furia, Gemitaiz e Madman) nella versione deluxe in uscita il 25 giugno 2021.