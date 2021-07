J Balvin e Skrillex per la prima volta insieme per

C’è un po’ di Italia in “IN DA GETTO”, il nuovo singolo di J BALVIN da oggi in tutti gli store digitali del mondo (https://jbalvin.lnk.to/InDaGetto) e dal 9 luglio in radio.

Il brano nato in collaborazione con SKRILLEX, si aggiunge agli altri inediti che la superstar latina sta pubblicando settimanalmente…ma qui c’è qualcosa di più per il pubblico italiano.

La copertina del singolo, infatti, vede protagonista l’influencer italiano più famoso al mondo: KHABY LAME.

Il tiktoker torinese di origini senegalesi, famoso per le sue parodie sul web ha conquistato anche il Re della Musica latina che lo ha voluto sulla copertina di questa nuova canzone immortalato nella posa che lo ha reso famoso in rete.

KHABY LAME è il terzo tiktoker più seguito al mondo dopo Charli D’Amelio e Addison Rae. La sua forza è prendere garbatamente in giro le “trovate geniali” sempre più diffuse sul web, dimostrando che la soluzione più semplice è sempre la migliore e accompagnando il tutto col suo ormai celebre gesto a mani rovesciate che significa più o meno “Ecco qua: ci voleva tanto?”.

J BALVIN è uno dei più grandi artisti mondiali oggi, forte di oltre 50 miliardi di stream accumulati durante la sua carriera e oltre 50 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify (è l’artista latino più ascoltato sulla piattaforma e il 6° artista più ascoltato a livello generale nel mondo).

È inoltre il primo artista latin ad aver raggiunto il miliardo di stream su Apple Music. La sua influenza e la strada percorsa hanno trasceso ogni confine culturale: J Balvin è stato inserito da Time tra le 100 persone più influenti del mondo nel 2020, è l’unico artista latin a collaborare con Jordan (scarpe andate sold out in un minuto), inserito nel Guinness World Record per essere stato l’artista con il maggior numero di nomination ai Latin Grammy in 21 anni ed è la terza superstar – la prima latina – ad aver firmato un menu di Mc Donald.

Ma non solo: Balvin è stato inserito tra le 50 persone più creative della Colombia per Forbes ed è l’artista più visto al mondo su Vevo oltre ad essere il primo artista latino al mondo su YouTube, Spotify, Deezer e Shazam.

“Reggaeton’s Global Ambassador” e vincitore di 4 Latin Grammy, J BALVIN è oggi uno dei 10 artisti più ascoltati in streaming in 11 differenti paesi su Spotify e Top10 in 14 paesi su Apple Music, indipendentemente dalla lingua.

Salutato da Billboard come “il più grande artista latino che la musica abbia visto in molti anni” e da Pitchfork come “la faccia moderna del Reggaeton”, J Balvin guida la seconda generazione di star della musica urban che hanno sdoganato la musica latina, come nessuno prima, nel mondo.

Il suo ultimo album “Colores” è stato un successo sia di critica che commerciale. Con brani come “Blanco,” “Morado” e “Rojo”, J Balvin è diventato l’artista con il maggior numero di canzoni – 29 – arrivate al n.1 della Latin Airplay Chart nella storia.

La sua collaborazione con Dua Lipa, Bad Bunny, e Tainy, “UN DÍA (ONE DAY)” ha ottenuto la certificazione di DIAMANTE dalle RIAA (oltre 900milioni di stream). Grazie alla sua musica e all’impatto sulla cultura, BALVIN non solo è l’artista più importante se parliamo di Reggaeton ma è una vera e propria guida della musica latin, capace di espandere continuamente i limiti del genere e costruire una nuova strada per “la nueva escuela”.

Il suo ruolo nella musica mondiale è ben raccontato nel film documentario sulla sua vita, ““The Boy From Medellín,” una produzione originale Amazon Prime Video. Il film, diretto dal regista nominato ai Premi Oscar Matthew Heineman, è uscito il giorno del suo compleanno accompagnato da un brano dal titolo appunto “7 DE MAYO”( https://youtu.be/QKMg_HCa1tY), canzone scritta dallo stesso J Balvin con Keityn.

Tra gli ultimi brani pubblicati troviamo il brano nella Top15 della Global chart di Spotify “Qué Más Pues” (https://youtu.be/zisuhZqTeH4), “Otro Fili” con Jay Wheeler (https://youtu.be/Kjys7M4PB4s), “Otra noche sin Ti” (https://youtu.be/qrTiyVEW8gc) con Khalid e “Poblado” con Karol G, Nicky Jam, Crissin, Totoy El Frio, Natan & Shander (https://youtu.be/s8hA0QRIwfo)

Questo il lungo elenco di certificazioni ottenute in Italia dai suoi brani e dalle sue collaborazioni:

“BABY” SFERA EBBASTA & J. BALVIN 2 PLATINO

“QUE CALOR” MAJOR LAZER FEAT. J BALVIN & EL ALFA PLATINO

“UN DIA (ONE DAY)” J. BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY PLATINO

“RITMO (BAD BOYS FOR LIFE)” BLACK EYED PEAS & J BALVIN 2 PLATINO

“LOCO CONTIGO” DJ SNAKE & J. BALVIN FEAT. TYGA 2 PLATINO

“CON ALTURA” ROSALÍA & J BALVIN FEAT. EL GUINCHO ORO

“CHINA” ANUEL AA, DADDY YANKEE & KAROL G FEAT. J BALVIN & OZUNA 2 PLATINO

“SAY MY NAME” DAVID GUETTA FEAT. BEBE REXHA & J BALVIN PLATINO

“CONTRA LA PARED” SEAN PAUL & J BALVIN PLATINO

“MI GENTE” J. BALVIN & WILLY WILLIAM 5 PLATINO

“I LIKE IT” CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN 2 PLATINO

“DOWNTOWN” ANITTA & J.BALVIN ORO

“6 AM” J. BALVIN FEAT. FARRUKO ORO

“MACHIKA” J. BALVIN, JEON & ANITTA PLATINO

“X” NICKY JAM & J. BALVIN 3 PLATINO

“SENSUALIDAD” BAD BUNNY, PRINCE ROYCE & J. BALVIN FEAT. MAMBO KINGZ & DJ ORO

“BUM BUM TAM TAM” MC FIOTI FEAT. FUTURE, J BALVIN, STEFFLON DON & JUAN MAGAN PLATINO

“BONITA” J. BALVIN, JOWEL & RANDY PLATINO

“OTRA VEZ” ZION & LENNOX FEAT. J BALVIN PLATINO

“SIGO EXTRANANDOTE” J. BALVIN ORO

“AHORA DICE” CHRIS JEDAY FEAT. J BALVIN, OZUNA & ARCÁNGEL ORO

“HEY MA” PITBULL & J. BALVIN FEAT. CAMILA CABELLO PLATINO

“SAFARI” J. BALVIN FEAT. PHARRELL WILLIAMS, BIA & SKY 2 PLATINO

“GINZA“ j. BALVIN 5 PLATINO

“AY VAMOS” J. BALVIN ORO