Max Gazzè torna in radio con “Il vero Amore”

Divertimento e rock’n’roll anni ’60: MAX GAZZÈ dal 9 luglio torna in radio con “IL VERO AMORE”, nuovo singolo estratto da “La matematica dei rami” (Virgin Records), rivisitato in una versione inedita con il feat. di GRETA ZUCCOLI.



Cantautrice di talento, Greta, 24 anni, è già forte di un’esperienza internazionale al fianco di Damien Rice e in Italia di Diodato, oltre ad essersi distinta tra i finalisti di Sanremo Giovani 2021.

Una collaborazione artistica inedita e riuscitissima che dà un nuovo sapore alla traccia e gioca d’ironia nel video prodotto dai Manetti Bros e diretto da Andree Lucini, tra James Bond, palloncini colorati ed echi hippy.

Ambienti vintage e cinematografici arredano le sonorità del brano, una storia a tratti noir che racconta l’amore da prospettive diverse e che si sposa perfettamente con il video.



“Dimmelo che non era ancora il momento per me / Che sono stato uno sfogo, un passatempo, un chiodo schiaccia chiodo e come / Puoi credere che tu non sia stata bene con me / Ti ho sempre dato coraggio, qualche viaggio e tante rose tra le spine / Il vero amore è una strana creatura”; così “IL VERO AMORE” dipinge un quadro di ordinario squilibrio emotivo con i colori del rock’n’roll e rappresenta uno dei pezzi musicalmente e tematicamente più densi di tutto l’ultimo album di Gazzè, “La matematica dei rami”, disco prodotto dall’artista insieme alla Magical Mystery Band di Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele Fiaschi, Duilio Galioto, Daniele “Il Mafio” Tortora.

Max intanto prosegue il suo viaggio live a suon di sold out con il nuovo “La Matematica dei rami Tour”.

Tra grandi Festival e affascinanti location, l’artista sta percorrendo l’Italia con la sua nuova musica e le sue amatissime hit.