Tate McRae riprogrammato nel 2022 il concerto a Milano

Live Nation Italia comunica che la data di Tate McRae originariamente prevista il 15 Settembre 2021 in Santeria Toscana 31 di Milano, sarà riprogrammata il 9 maggio 2022, sempre in Santeria Toscana 31.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo appuntamento.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare le nostre FAQ alla pagina: https://www.livenation.it/show-updates

La cantante, cantautrice e ballerina canadese Tate McRae è un’artista in ascesa. Unendo la sua abilità vocale con le sue ineguagliabili mosse di danza, il suo primo singolo “you broke me first” ha totalizzato 1 miliardo di stream in tutto il mondo e le è valsa la #1 per 5 settimane consecutive nella classifica degli artisti emergenti di Billboard. La traccia è certificata 2x PLATINO negli Stati Uniti, 4x PLATINO in Irlanda, 3x PLATINO in Australia e Singapore, 2x PLATINO in Canada, Malesia, Messico, Norvegia e Svezia, PLATINO in Austria, Paesi Bassi, Sud Africa, Taiwan e Regno Unito e ORO in Danimarca, Germania e Indonesia.

Il nuovo singolo della cantautrice canadese “working” insieme all’artista multiplatino KHALID, vanta già 15 milioni di stream ed è disponibile in rotazione radiofonica.

A marzo Tate ha rilasciato il suo Ep “Too Young To Be Sad” e attualmente ha collaborato insieme a DJ Regard e Troye Sivan al singolo “You” e insieme a Blackbear in “u love u”.

Attualmente vanta oltre 2 miliardi di stream in totale, più di 3,3 milioni di iscritti al suo canale YouTube e più di 500 milioni di visualizzazioni. È stata inserita nella classifica Forbes 30 Under 30 per il 2021 come musicista più giovane in lista, nonché Up Next Artist di Apple per il 2021, Artist to Watch di Amazon nel 2021, Artists To Watch di Pandora nel 2021 e inclusa nell’elenco 21 Under 21 One di Billboard. È stata anche nominata tra gli Artisti in ascesa di YouTube e Push Artist di MTV per luglio 2020.

Tate McRae si è esibita agli MTV’s European Music Awards, al Jimmy Kimmel Live!, al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e al pre-show degli MTV Video Music Awards 2020.

La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da martedì 6 luglio alle ore 9.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.