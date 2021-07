Roberta Finocchiaro live in tutta Italia con Cristiano Godano

Share Facebook

La cantautrice catanese ROBERTA FINOCCHIARO è stata scelta come chitarrista da CRISTIANO GODANO per il suo tour “MI ERO PERSO IL CUORE”.

Dopo le esperienze internazionali con musicisti del calibro di Steve Jordan, Sean Hurley e Clifford Carter (tra gli altri), con cui ha collaborato per la registrazione e composizione dei suoi ultimi due album di inediti, questa volta ROBERTA FINOCCHIARO è stata sorpresa da uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, che ha scelto di farle vivere di nuovo l’emozione del live, dopo un periodo di restrizioni che ha costretto gli artisti lontano dal palco per più di un anno e mezzo.

«Ritornare sul palco con Cristiano dopo questo periodo difficile è stata una novità inaspettata e davvero bella – racconta ROBERTA – Condividere la musica sul palco con un altro artista e con il pubblico ti fa viaggiare in una dimensione musicale in cui il tempo si ferma.

La vita è imprevedibile e, secondo me, quando ti trovi sulla giusta strada ti regala sempre qualche segno speciale che ti dice di andare avanti».

Così CRISTIANO GODANO commenta la presenza di ROBERTA in tour, dopo le prime date live: «Sono passate le prime tre date del mio tour solista e desidero sottolineare la raffinata e al contempo grintosa presenza di Roberta Finocchiaro sul palco con me: stiamo prendendo confidenza e complicità, e ne scaturiscono un sound e una atmosfera avvolgenti. (E la cosa non può che crescere e perfezionarsi). L’invito a venire a trovarci è implicito (e ora esplicito): non penso ne uscirete delusi».

Con “Mi ero perso il cuore – Tour”, il pubblico vive un’esperienza intima, assiste a uno spettacolo accogliente e confidenziale. È un viaggio nelle note e nell’anima di “Mi ero perso il cuore”, un album affascinante e misterioso che ha conquistato la critica e il pubblico, ma non solo… un tour che permette al pubblico di tornare finalmente a condividere l’emozione del live, carico di sensazioni inaspettate e sorprese.

Queste le prossime date di “CRISTIANO GODANO – MI ERO PERSO IL CUORE TOUR”:

9 luglio all’Hiroshima Sound Garden di Torino

11 luglio al SEI – Sud Est Indipendente di Corigliano d’Otranto (LE)

12 luglio al Mercato Nuovo di Taranto

23 luglio a Roddino (CN)

24 luglio all’Officina Giovani di Prato

27 luglio al Parco Tittoni di Desio (MB)

30 luglio all’Anfiteatro del Venda di Padova

I concerti saranno organizzati nel pieno rispetto dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19.

Per informazioni e prevendite https://linktr.ee/cristianogodano

Rolling Stone Italia è media partner del tour.

Roberta Finocchiaro, chitarrista e cantautrice catanese, classe ’93, fin da piccola coltiva la passione per la musica iniziando a suonare la chitarra e a comporre canzoni a soli 10 anni. Nel dicembre 2014 Roberta entra a far parte della Tillie Records e dal 2016 ad oggi pubblica 3 dischi di inediti: “Foglie di Carta” (pubblicato nel 2016), “Something True” (pubblicato nel 2018, registrato a Memphis e prodotto dal batterista Stephen Chopek e dal bassista David LaBruyere) e il più recente “Save Lives With The Rhythm” (pubblicato nel 2020, registrato a New York e prodotto dal grande Steve Jordan). Ad agosto 2020 Roberta partecipa al primo contest dedicato a Bruce Springsteen, “Cover Me”, con la canzone “New York City Serenade” vincendo il premio della critica.

Cristiano Godano, artista poliedrico, è cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Oltre a essere il cantante dei Marlene Kuntz, infatti, è l’autore di tutti i testi (oltre 130) della band. Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de “I vivi” (Rizzoli), dai quali ha tratto un reading che ha portato in tour in tutta Italia, nel 2019 ha pubblicato il racconto biografico in prima persona “Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz” (La Nave di Teseo). È docente all’Università Cattolica di Milano e tiene lezioni e workshop in ambito musicale e poetico.

“Mi ero perso il cuore” è il suo primo disco solista, uscito a giugno 2020 in digitale, CD e doppio Vinile da collezione 180gr.