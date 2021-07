Namuda Fest presso il Teatro Brancaccino

Share Facebook

Dopo il suggestivo evento tenuto da Daniel Lumera nel giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno, abbiamo il piacere di presentare i nuovi appuntamenti della prima edizione del Namuda Fest, che si svolge presso il Brancaccino Open Air con accesso da via delle Terme di Traiano 4.

Gli eventi si terranno tutti i lunedì alle ore 20:00.

Acquistate tramite Ticketone.it il vostro biglietto il cui costo è pari a 14€. Posti limitati (160). Il prezzo popolare consente a tutti di poter partecipare a questa nuova iniziativa.

Ricordiamo che nel rispetto della tutela della salute è necessario compilare l’autocertificazione scaricandola QUI

Info: namudafest@gmail.com.

Il “Namuda Fest: ascolta il respiro del mondo”

nasce da un acronimo di tre elementi portanti: Natura, Musica e Danza. Con un’attenzione particolare alla meditazione e alla cura di un nuovo spirito, per dialogare come parte di un tutto ed imparare ad ascoltare il mondo intorno a noi. Saremo felici di ricevere i vostri consigli e le vostre richieste per costruire insieme una nuova comunità attiva.