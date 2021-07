Ermino Sinni con il nuovo brano “La terrazza”

Share Facebook

Reduce dal successo mediatico della vittoria alla prima edizione di The Voice Senior su Rai1, il cantautore ERMINIO SINNI torna in radio e in digitale da venerdì 16 luglio con il nuovo brano “LA TERRAZZA”.

Scritto interamente da Erminio Sinni, “La Terrazza” è un brano romantico che racconta lo sbocciare di un nuovo amore dal punto di vista del cantautore, che di fronte ai nuovi amanti non può far altro che rivivere le stesse emozioni.

«La terrazza è un punto di vista diverso da dove si può annusare la vita, un osservatorio sul mondo – racconta l’artista – La canzone parla di me, di noi.

È un racconto autobiografico, sono fotogrammi di gioia, di attimi rimasti tatuati nel cuore di un tempo che rimane sospeso e immobile nelle menti di chi ha conosciuto l’amore e ne ha assaporato l’essenza più profonda».

Erminio Sinni nasce a Grosseto il 5 febbraio 1961. Inizia a 12 anni lo studio del pianoforte, e a 18 si trasferisce a Roma dove suona e canta nei locali più noti della Capitale.

Negli anni ’80 inizia a collaborare con Paola Turci e nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo nelle vesti di autore del brano “Tutti i cuori sensibili” di Stefania La Fauci. L’anno seguente si piazza al 4° posto al Nuovo Cantagiro e nel 1991 viene chiamato dall’Ambasciatore Peter Secchia per suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l’ambasciata americana di Roma.

Nel 1992 conosce Riccardo Cocciante che gli produce la canzone “L’amore vero”, con cui Erminio partecipa al 43° Festival di Sanremo nella sezione Novità aggiudicandosi il 5° posto.

Lo stesso anno esce l’album “Ossigeno”, contenente 9 brani scritti dal cantautore incluso “E tu davanti a me” e, contemporaneamente, firma insieme a Massimo Bizzarri la canzone “Resta con me” di Riccardo Cocciante.

Nel 1996 riceve il riconoscimento come miglior cantautore al Premio Mia Martini e, dopo numerosi impegni che lo hanno visto protagonista in Giappone, Portogallo e Germania, esce nel 2006 “11.167 km”, disco registrato tra Fiumicino e Buenos Aires.

Nel 2012 esce “ES”, che contiene collaborazioni con Xavier Girotto, Flavio Boltro, Enrico Zanisi e Massimo Bizzarri e, 2 anni dopo, porta la sua musica negli Stati Uniti. Nel 2017 esce il doppio cd live “Dalla nave al cielo” e l’anno seguente è finalista alle selezioni nazionali rumene per la partecipazione all’Eurovision Song Contest con il brano “All The Love Away”.

Nel 2019 è giudice al premio internazionale della canzone Cerbul de Aur a Brașov in Romania e, alla fine nel 2020, vince la prima edizione di The Voice Senior.