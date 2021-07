I live di Folcast si arricchiscono di nuove date

Share Facebook

Nuove date si aggiungono allo “Scopriti Tour”, la serie di live estivi di FOLCAST, dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma.

Di seguito il calendario aggiornato del tour, partito lo scorso 25 giugno da Genova:

14 luglio, Flowers Festival – TORINO (opening Max Gazzè)

16 luglio, Equinozio d’autunno – SCARIO (SA) NUOVA DATA

17 luglio, Ateneika Village – CAGLIARI

18 luglio, Piazza Garibaldi – LA MADDALENA (SS) NUOVA DATA

21 luglio, Orvieto Sound Festival – ORVIETO (TR)

22 luglio, Spazio 13 – BARI NUOVA DATA

29 luglio, Giffoni Experience – GIFFONI VALLE PIANA (SA) NUOVA DATA

30 luglio, Cavea Auditorium Parco Della Musica – ROMA (opening act Max Gazzè)

31 luglio, Cavea Auditorium Parco Della Musica – ROMA (opening act Max Gazzè)

01 agosto, Indiegeno Fest @Teatro Greco – TINDARI (ME) NUOVA DATA

05 agosto, Stanno Tutti Bene Festival – GRAGNANO-CAPANNORI (LU)

13 agosto, Ferria Festival – SICULANIA (AG) NUOVA DATA

15 agosto, Cinzella Festival – GROTTAGLIE (TA) (opening Daniele Silvestri)

03 settembre, Parco delle Semirurali – BOLZANO

05 settembre, Officine Jungle – PRATO

08 settembre, Carroponte – MILANO (opening act Max Gazzè)

“Scopriti Tour” è prodotto e organizzato da OTR.

Per informazioni e prevendite: https://extra.otrlive.it/folcast_scoprititour2021.

«Sono molto felice di essere in giro per l’Italia a suonare. Per lo più chitarra e voce, l’essenza della mia musica. Spesso è da questi due strumenti che nascono le idee e prendono forma le mie canzoni – dichiara Folcast – Prima di partire per il tour sono stato quasi tutti i giorni in studio per mettere su un live che, seppur in solo, possa scuotere. Sarà necessario ogni parte del vostro corpo e io ci metterò tutto me stesso!».

È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo “SENTI CHE MUSICA” (Laboratori Testone/Artist First – https://folcast.lnk.to/SentiCheMusica), che vede la partecipazione straordinaria di ROY PACI.

Il brano, scritto e composto da Folcast con Roy Paci e Lorenza Ventrone, prodotto da Tommaso Colliva, vanta il contributo di musicisti d’eccezione: i Selton (Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy – rispettivamente batteria e percussioni, basso, chitarra), Vito Scavo (Trombone), Tommaso Colliva (tastiere e produzione artistica), oltre che lo stesso Roy Paci (tromba, flicorno, arrangiamento e direzione fiati) e rappresenta un vero e proprio inno alla musica.

In un anno come questo difficile e complesso per tutto il settore, nel brano di Folcast la musica viene celebrata nella sua forma più pura e raccontata come elemento di gioia che unisce popoli e culture. “Senti che musica” infatti celebra l’incontro tra le voci di Folcast e Roy Paci, che fa volare il brano a Cuba e Caraibi mentre batteria, basso e chitarre dei SELTON ci portano sulle spiagge di Santa Catarina, Brasile meridionale.

“Senti che musica” è anche un videoclip, girato da Giacomo Citro, che racconta il desiderio di fuga ed evasione, che tutti abbiamo provato nel corso di questo ultimo anno, senza renderci conto che in realtà tutto ciò di cui abbiamo bisogno è intorno a noi e dentro di noi. Il videoclip è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=JACGr-DcepQ.

Folcast sarà in tour anche questo autunno nei principali club italiani con lo “Scopriti Club Tour”, prodotto e organizzato da OTR. Questo il calendario completo:

11 novembre, Circolo Arci Magnolia – MILANO

12 novembre, Spazio 211 – TORINO

19 novembre, New Age – RONCADE (TV)

20 novembre, Locomotiv Club – BOLOGNA

26 novembre, Smav – SANTA MARIA A VICO (CE)

27 novembre, Largo Venue – ROMA

I biglietti sono sempre disponibili su www.ticketone.it e su tutti i circuiti ufficiali.

Folcast (nome d’arte di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92. Cresce in una famiglia di musicisti divorando qualsiasi tipo di musica. Inizia a suonare da autodidatta pianoforte, basso e batteria, per scegliere poi come compagna di vita la chitarra, che studia fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone.

Fonda il suo progetto artistico nel 2015 sulle basi dell’energia e del groove, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con accenni al rap. Lo stesso anno pubblica l’EP d’esordio omonimo, seguito nel 2017 dal primo album “Quess” e nei due anni successivi dai singoli “Narcolessia” e “Cafu”.

Nel 2020 inizia il lavoro sul suo secondo album, prodotto da Tommaso Colliva. In estate è l’opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca.

A dicembre dello stesso anno è uno dei 6 vincitori di Sanremo Giovani e ottiene l’accesso alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove conquista il podio classificandosi al terzo posto. “Scopriti”, il brano che Folcast ha portato sul palco dell’Ariston, è scritto e composto da lui stesso.

Alla composizione hanno collaborato Tommaso Colliva (già vincitore di un Grammy per il suo lavoro con i Muse e produttore di numerosi artisti, tra cui Diodato e Ghemon), che ha curato anche la produzione artistica, e Raffaele Scogna. L’arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D’Erasmo. “Scopriti” supera i 2 milioni e mezzo di ascolti su tutte le piattaforme digitali e vince il Premio SIAE Roma Videclip – Categorie Nuove Proposte Sanremo 2021.

In seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo, Folcast è tra gli ospiti del Wired Next Fest 2021 a Milano e tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio di Roma.