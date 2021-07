Inaugurata la Mostra “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Inaugurata a Roma la Mostra fotografica “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio” nell’ambito di “Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità”: si potrà visitare al Centro Commerciale Euroma2, fino al 12 settembre, nella sezione dedicata a Contesteco Exhibition della manifestazione dell’Estate Romana.

L’installazione si compone di 20 immagini che immortalano la bellezza e le peculiarità della regione Lazio, selezionate dal concorso fotografico che celebra ogni anno la Giornata Mondiale della Terra.

(ROMA, 20 luglio 2021) È stata inaugurata ieri pomeriggio, lunedì 19 luglio, presso il Centro commerciale Euroma2, la Mostra fotografica “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio” promossa dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, in collaborazione con Federparchi, SOS Terra Onlus e Cobat, nell’ambito della sezione Contesteco Exhibition della manifestazione dell’Estate Romana “Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità” curata dall’A.S.D. Sunrise 1 e da diverse Associazioni in network, e allestita al piano 0 (zero) nella Galleria dell’ipermercato, dove sarà visitabile fino al 12 settembre.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: “La Mostra fotografica intende raccontare lo splendore del paesaggio laziale con i tanti borghi, le località di montagna e quelle costiere, i paesaggi agricoli, la flora, la fauna e la biodiversità marina che fanno, non solo di questa regione, ma dell’Italia intera, il Bel Paese ancora prima del Grand Tour.

Occorre ripartire da qui, dalla tutela dei nostri patrimoni naturali e da un turismo sostenibile e sicuro, rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. Per fare questo, il Governo deve indirizzare le risorse del Pnrr anche verso la transizione ecologica e digitale del turismo puntando a recuperare, all’Italia, la leadership mondiale per qualità e fatturato”.

La Mostra “Obiettivo Terra: le Aree Protette del Lazio”, composta da 20 immagini selezionate con cura dal concorso fotografico “Obiettivo Terra” (promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra) riflette le peculiarità e le bellezze della regione Lazio custodite nei Parchi nazionali e regionali, nelle Riserve e nelle Aree Marine Protette.

Stefano Bernardini, Presidente Asd Sunrise 1: “Siamo felici di aver contributo alla costruzione di un connubio tra il Festival della Sostenibilità, la Fondazione Univerde, la Società Geografica Italiana e il centro Commerciale Euroma 2 che si pone l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso ogni mezzo – tra cui i linguaggi universali dell’arte – il più vasto pubblico possibile per porre in atto quotidianamente piccole/grandi azioni che possano tutelare il nostro patrimonio ambientale e quello del pianeta.

Basta vedere le immagini che arrivano dal Nord Europa o dalla California per domandarsi ‘stiamo facendo tutto il possibile per Salvare il Pianeta’”?

“Obiettivo Terra” 2022. Gli aspiranti partecipanti al concorso possono inviare un’immagine scattata in un Parco Nazionale, Regionale, Interregionale, in un’Area Marina Protetta o in una Riserva, Statale o Regionale, d’Italia. La partecipazione è gratuita, basterà registrarsi sul portale https://www.obiettivoterra.eu e caricare una fotografia a colori, secondo le caratteristiche tecniche previste dal regolamento del concorso. È ammessa la candidatura di una sola foto per partecipante