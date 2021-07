Tutto Led Zeppelin con Norge, all’Anfiteatro De Pascale Firenze

Share Facebook

Da “Stairway To Heaven” a “Whole Lotta Love”, da “Black Dog” a “Heartbreaker”… Pepite del rock a firma Led Zeppelin che tornano a splendere giovedì 22 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21 – rigorosamente a ingresso libero), nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze.

A rinverdire la leggenda di Plant, Page e soci sono i Norge, la più amata tribute band italiana dei Led Zeppelin. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la formazione allinea nomi noti quali Jacopo “Jack” Meille alla voce, Francesco Bottai alla chitarra, James Henry Downes al basso, Alex Raimondi alla batteria, Luca Raddi alle tastiere.



Norge fa rivivere nella sua cornice ideale, cioè dal vivo, la musica di quella che rimane, ancor oggi, una delle band più potenti ed originali della storia del rock.

Il quintetto accetta di mettersi in gioco, lasciandosi andare a infuocate improvvisazioni in stile seventies. Ogni concerto diventa così un evento unico ed irripetibile.

Registrazione e assegnazione del posto a sedere a partire dalle 19.30.

Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: prima e dopo lo spettacolo si possono gustare aperitivi, pizze, cene indiane e drink. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Programma Ultravox Firenze

Venerdì 23 luglio

Anfiteatro (ore 21 – 28,75/34,50 euro) COMA_COSE in concerto

Sabato 24 luglio

Vox Stage (ore 20,30 – ingresso libero) LAST MINUTE DIRTY BAND sixties e dintorni

Domenica 25 luglio

Anfiteatro (ore 21 – 34,50 euro) ALICE canta BATTIATO

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) Un tardo pomeriggio con… RAINERO DUO in concerto

Lunedì 26 luglio

Vox Stage (ore 20,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… AIDA in concerto

Martedì 27 luglio

Anfiteatro (ore 21 – 9 euro) RINO GAETANO BAND in concerto

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… ZERONAUTA in concerto

Mercoledì 28 luglio

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… MIGLIO in concerto

Venerdì 30 luglio

Anfiteatro (ore 21 – 28 euro) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Vox Stage (ore 19,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… ANDREA RUCCI dj-set

Sabato 31 luglio

Vox Stage (ore 20,30 – ingresso libero) – Un tardo pomeriggio con… ROS in concerto