Salvador Sobral in concerto a Scheggino

Inaugura il 30 luglio la terza edizione della rassegna LA VOCE DELLA TERRA, iniziativa ideata e organizzata nei borghi della Valnerina dall’Associazione Visioninmusica, con la direzione artistica di Silvia Alunni.

Sul palco allestito in piazza Carlo Urbani a Scheggino salirà Salvador Sobral, straordinario talento del jazz di origini portoghesi che, dopo la trionfale vittoria all’Eurovision Festival 2017, è diventato uno dei musicisti più richiesti dal pubblico internazionale.

Sobral presenterà al pubblico il suo ultimo progetto, “Bpm”, in esclusiva e anteprima in Italia, insieme al suo quintetto formato, oltre a Sobral alla voce, da Max Agnas al pianoforte, André Santos alla chitarra, André Rosinha al contrabbasso e Bruno Pedroso alla batteria. L’ingresso al concerto è gratuito previa prenotazione al numero +39 333 2020747.

Per chi lo desidera, sempre il 30 luglio alle ore 17:30 è in programma una visita guidata a Vallo di Nera, incantevole borgo ancora circondato dalle mura medievali, che con le sue torri e le sue chiese ricche di tesori che ci riporta indietro a remote atmosfere, e a Scheggino, altro suggestivo centro di

origine medievale, reso caratteristico dalla sua peschiera.

Le visite hanno la durata di 1 ora e 30 circa, e sono accompagnate da guide certificate (costo 15 euro a persona, bambini sotto i 12 anni gratuito, prenotazioni al numero 328 6864297 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

Gli appuntamenti musicali della rassegna sono anche preceduti, ogni pomeriggio alle ore 16:00 dalla visita al Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco (Ingresso 2 euro, prenotazione obbligatoria al numero 0744 432714 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12).

SALVADOR SOBRAL

Straordinario talento, nato a Lisbona ma formatosi negli Stati Uniti e a Barcellona, dove ha studiato jazz nella prestigiosa scuola Taller de Músics, Salvador Sobral si è stabilito nuovamente in Portogallo dalla fine del 2014 per dar vita a numerosi progetti musicali. Ha cominciato come cantautore e ha intrapreso un percorso artistico ispirandosi a figure come quella di Chet Baker, subendo il fascino della bossa nova e dei dolci suoni dell’America Latina.

In Portogallo, Salvador Sobral ha iniziato a collaborare con i protagonisti della scena jazz nazionale e da questi incontri è nato l’album Excuse me (2016) a cui hanno fatto seguito

Paris, Lisboa (2019) e Alma nostra (2020). Il momento di svolta della sua carriera è tuttavia giunto quando Luísa Sobral – sua sorella – gli ha suggerito di partecipare al Festival da canção portoghese, interpretando il brano Amar pelos dois, con cui vincerà addirittura l’edizione 2017 dell’Eurovision Song Contest.

Dopo un serio problema di salute, che lo ha tenuto lontano dai concerti per molti mesi, Sobral è tornato sul palco alla finale dell’Eurovision Song Contest 2018, a Lisbona, accanto al suo idolo, Caetano Veloso.

Attualmente è impegnato in una tournée europea.

salvadorsobral.org