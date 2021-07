Ghali a sostegno della campagna umanitaria di Medea

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Salvare esseri umani; chiunque essi siano, qualunque sia la loro storia, la loro provenienza e il loro credo. Per farlo è necessario che nel Mediterraneo – tristemente noto per la tragedia umanitaria che coinvolge pressoché chiunque provi a raggiungere l’Europa per sfuggire a guerre, fame, e condizioni di vita non sostenibili – vengano garantiti a tutti i basilari diritti sanciti dalla Costituzione, dal diritto internazionale e da quello del mare, fra i quali l’obbligatorietà del salvataggio di chi si trova in condizioni di pericolo e la sua conduzione in un porto sicuro.

A questo scopo è nata Mediterranea, una piattaforma di realtà della società civile arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che le autorità hanno smesso di salvare vite umane.

Fino al 2014 questo lavoro infatti lo faceva la guardia costiera italiana e le altre forze dell’ordine sotto la missione Mare Nostrum.

Il nucleo promotore di Mediterranea ha deciso di mettere in mare una nave battente bandiera italiana, attrezzata perché possa svolgere un’azione di monitoraggio e di eventuale soccorso, nella consapevolezza che oggi più che mai salvare una vita in pericolo significa salvare noi stessi. A questo ha unito un lavoro a terra di sensibilizzazione sul tema.

In pieno sostegno al lavoro svolto Mediterranea, del suo lavoro e dei principi che promuove, Medea, brand italiano fondato nel 2018 da Giulia e Camilla Venturini, ha deciso di realizzare una borsa che verrà messa a disposizione dell’equipaggio della nave. L’iniziativa è sostenuta e promossa in tutti gli stadi della realizzazione da Ghali.

La borsa sarà inoltre realizzata in 500 esemplari e verrà venduta al prezzo di 50 euro a partire dal 29 luglio su: https://medea.world/products/medea-for-mediterranea.

Il 100 percento dei ricavi verrà devoluto interamente a Mediterranea, a supporto delle sue attività.

Lo scopo di Medea x Mediterranea è duplice: da un lato sensibilizzare il più ampio numero di persone su questi temi, urgenti e fondamentali, dall’altro fare qualcosa di concreto a supporto di chi salva vite umane nel Mediterraneo centrale.

Medea x Mediterranea è una borsa ma è soprattutto una call to action: stavolta tocca a noi.

Medea inoltre invita tutti a supportare Mediterranea tramite donazioni dirette presso:

account: Mediterranea Saving Humans

IBAN: IT37V0501802400000016878019

BIC/SWIFT : CCRTIT2T84A

Causal: Medea FOR Mediterranea

La borsa

Medea x Mediterranea è una borsa stagna / dry bag, 100% waterproof – removable/adjustable strap – capacity: 10 L – color orange – composition: 100 % PVC

Come contribuire:

Acquistare la borsa su https://medea.world

effettuare una donazione

BIO MEDEA

Brand di accessori fondato nel 2018 dalle sorelle gemelle Giulia e Camilla Venturini.

Medea considera la shopper in pelle come una tela bianca per il colore e la collaborazione artistica, proponendo una vivace selezione di borse in pelle monocromatiche accanto a collaborazioni artistiche in edizione limitata con il lavoro di famosi artisti e fotografi di tutto il mondo.