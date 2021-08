Si conclude la terza edizione de “La voce della Terra”

Share Facebook

La terza edizione de LA VOCE DELLA TERRA giunge al termine con un concerto-reading ispirato al Mediterraneo. Mercoledì 4 agosto nel suggestivo cortile di Palazzo Collicola a Spoleto protagonisti saranno lo scienziato e ricercatore Mario Tozzi e il polistrumentista Enzo Favata, per narrare le radici di un mito (ingresso al costo di € 10).

Nello stesso giorno si concludono le visite guidate con l’esplorazione storico-artistica della stessa Spoleto considerata tra le tante gemme umbre, una delle più fulgide: la meravigliosa cattedrale romanica fronteggia una delle piazze più belle d’Italia e custodisce un mirabile ciclo di affreschi del pittore rinascimentale Filippo Lippi.

Ma l’intero centro storico incanta per la sua bellezza, grazie ai suoi numerosi monumenti e ai tanti angoli suggestivi. La visita, della durata di unìora e trenta circa, è in programma alle ore 17:15 al costo di € 15 a persona, con ingresso gratuito per bambini sotto i 12 anni.

Per chi ancora non avesse avuto modo di visitarlo, è raccomandata infine una sosta anche al Museo della Canapa di S. Anatolia di Narco, che alle ore 16:00 prevede una visita guidata (al costo di € 2 su prenotazione al numero 0744 432714).

Il museo è un luogo di incontro, scambio di pratiche e trasmissione di competenze, in cui il progetto tessile, fulcro dell’esperienza didattica, costruisce opportunità di dialogo tra istituzioni, nuove generazioni di professionisti museali, detentori della tradizione e apprendisti tessitori.

Attraverso la pratica e la riflessione sulla tessitura produce percorsi di rielaborazione creativa del patrimonio, sperimenta forme di paesaggio legate al ciclo della canapa e incentiva nuove tecniche e tecnologie. Gli spazi museali accolgono tracce della cultura materiale, testimonianze multimediali e cenni d’interpretazione; il percorso invita il visitatore a scoprire le relazioni tra gli oggetti, la loro funzione e a decodificarne schemi di azione e di pensiero.

“Mediterraneo: le radici di un mito” è un’affascinante lezione concerto di Mario Tozzi ed Enzo Favata impegnati nel realizzare un film senza immagini, fatto di parole e suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, mitologia e scienza. Mario Tozzi è uno scienziato, ricercatore presso il CNR, che ha condotto studi sull’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale.

È autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. È noto al grande pubblico anche per una serie di fortunate trasmissioni televisive di divulgazione scientifica: “Gaia il pianeta che vive”, “Atlantide”, “Fuori luogo”.



Enzo Favata è un apprezzato sassofonista nel panorama jazz internazionale, oltre ad essere compositore e autore di musiche originali per cinema, radio, teatro e film documentari. I suoi progetti, caratterizzati da un originale intreccio tra musiche popolari e avanguardia, sono stati

ospitati in prestigiosi festival e sui palcoscenici di tutto il mondo. Abilissimo con l’elettronica dal vivo, elabora le sonorità dei suoi sassofoni, clarinetti e strumenti etnici, creando magiche atmosfere sonore sulle quali scorre il racconto di Mario Tozzi.