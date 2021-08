La nazionale cantanti affianca l’Associazione olimpiadi del cuore Onlus

Share Facebook

Twitter

Pinterest

La NAZIONALE CANTANTI, che quest’anno festeggia 40 anni di attività umanitaria, il cui attuale Presidente è Enrico Ruggeri, affianca per il quinto anno consecutivo l’Associazione OLIMPIADI DEL CUORE Onlus, fondata da Paolo Brosio, nell’organizzazione della due giorni di solidarietà “MATTONE DEL CUORE” che si terrà il 25 e 26 agosto in Versilia.

La Nazionale Cantanti, con l’Associazione “La Partita del Cuore – Umanità senza Confini” ONLUS, mette a disposizione dell’evento l’SMS solidale 45527 (attivo dal 20 agosto al 20 settembre).

Il ricavato verrà devoluto a sostegno del progetto del Primo Ospedale di Pronto Soccorso di Medjugorje, che sarà di primaria utilità sociale e sanitaria non solo per i pellegrini cristiani provenienti da tutti i paesi del mondo ma anche per i residenti musulmani bosniaci, serbi cristiani ortodossi e quelli cattolici croati. In un momento di grandi tensioni in tutto il mondo per i conflitti fra le diverse etnie e religioni, questo nuovo e primo ospedale di pronto soccorso della storia di Medjugorje rappresenta un grande messaggio di pace e solidarietà internazionale.

La prima giornata si svolgerà mercoledì 25 agosto nello storico Twiga di Marina di Pietrasanta con il Gran Galà “Dinner del Cuore” (inizio 21.30).

Giovedì 26 agosto, invece, l’evento si sposterà per l’aperitivo allo Stabilimento Balneare Alpemare di Forte dei Marmi di Andrea e Veronica Bocelli (già dall’anno scorso sostenitori del progetto) e a seguire nella splendida Villa Bertelli (a 300 mt di distanza) con la serata “Canzone del Cuore”. Le prevendite sono disponibili su Ticketone https://www.ticketone.it/eventseries/la-canzone-del-cuore-2968451/.

Saranno 48 ore in cui, agli artisti che fanno parte della Nazionale Cantanti, in primis il Presidente Enrico Ruggeri che è attualmente in tour ma offrirà un concerto speciale per l’occasione, si alterneranno molti altri grandi nomi della musica italiana, personaggi dello sport, dello spettacolo e della televisione, in due serate speciali che hanno gli occhi puntati sulla solidarietà.

Ecco i primi nomi confermati: ALBANO, ANDREA BOCELLI, ANGGUN, ENRICO RUGGERI, FAUSTO LEALI, FEDERICA CARTA, IVANA SPAGNA, JO SQUILLO, LEONARDO PIERACCIONI, LUISA CORNA, MYDRAMA, PAGO, PAOLO VALLESI, SANDRO GIACOBBE, SINISA MIHAJLOVIC e ALYS.

Info e prenotazioni booking@olimpiadidelcuore.it

Le due giornate sono organizzate con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e la collaborazione della Regione Toscana e degli assessorati al turismo e allo sport. Con il sostengo di Nazionale Cantanti, Partita del Cuore, Twiga e Givova.