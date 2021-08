Franco Battiato Tribute al Teatro Greco di Tindari

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“Sul ponte sventola bandiera bianca”

Un viaggio nell’universo musicale e poetico di Franco Battiato con un concerto evento inedito e in esclusiva per il Teatro greco di Tindari il 13 Agosto

Una serata di contaminazioni tra pop e lirica con le bellissime canzoni di Franco Battiato che prenderanno vita, in un suggestivo spettacolo evento, il prossimo 13 agosto al Teatro Greco di Tindari per la 65ma edizione del Tindari Festival.

Il Coro Lirico Siciliano e l’ ensemble orchestrale in residence, diretti da Francesco Costa, arricchiranno con sonorità e estasi musicale una magica notte di poesia nel ricordo del celebre cantante etneo.

Franco Battiato ha attraversato il mondo della canzone popolare arricchendola a dismisura, intercettando moltissimi ascoltatori e altrettanti artisti di percorsi diversi, ma sempre vicini alla sua sensibilità.

Il “Franco Battiato Tribute” sarà un abbraccio, non una celebrazione, sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte, appunto, vastissima e stupefacente. Un viaggio che non è finito e continua attraverso l’immensa eredità artistica di Battiato e le voci degli artisti che lo amano.

Saranno due autentiche stelle siciliane, Rita Botto e Etta Scollo, a dare voce alle “meccaniche celesti” in una vera e propria opera di contaminazione tra pop e lirica, ripercorrendo i più grandi successi del cantante etneo (da “L’era del cinghiale bianco” a “Voglio vederti danzare”, da “La cura” a “Prospettiva Nevski”) in una particolare e inedita chiave acustica, con arrangiamento per voce solista, coro lirico e ensemble orchestrale a cura di Ruben Micieli.

L’esclusivo e frizzante programma sarà intervallato dalla voce toccante e intima di Fioretta Mari mentre a “dirigere” la kermesse concertistica la vulcanica energia di Salvo La Rosa.

Anche quest’anno, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che prevede un enorme dispiegamento di oltre 200 tra artisti e maestranze, ha ottenuto i più prestigiosi patrocini, tra cui spiccano quello del Parlamento Europeo, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera e ha ottenuto il prestigioso marchio Effe Label, che viene dato ai festival più prestigiosi d’Europa.

Il fil rouge su cui si fonda l’edizione 2021 è il tema dell’incontro, quel contatto che ci è stato negato a causa della pandemia, ma di cui tutti abbiamo bisogno.

È questa la mission della terza edizione del “Festival Lirico dei Teatri di Pietra”: trasmettere la bellezza dell’arte e della cultura per favorire la ricchezza dell’incontro e del confronto tra le persone e le proprie identità; un incontro fecondo e vitale tra antichità e contemporaneità, tra arte e individui, capace di rigenerare le comunità attraverso l’incanto dello spettacolo.

Ripartire, dunque, dal nostro passato, dall’arte, dalla cultura, dalla musica, per ritrovare quella “vicinanza” indispensabile per guardare, con fiducia, a un futuro che è prodigo di speranza e di bellezza.

Festival Lirico dei Teatri di Pietra: potete girare il mondo, o venire a visitarlo, in Sicilia!

Biglietti disponibili presso i circuiti e i punti vendita Ticketone e Tickettando.

FRANCO BATTIATO TRIBUTE

Francesco Costa, direttore

Rita Botto & Etta Scollo, voci soliste

Fioretta Mari, attrice

Ruben Micieli, pianista e arrangiatore

Salvo La Rosa, presentatore

Coro Lirico Siciliano & Ensemble orchestrale in residence del Festival Lirico dei Teatri di Pietra