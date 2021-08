Share Facebook

RCA/Legacy commemora il 50° anniversario delle Nashville Sessions di Elvis con la pubblicazione della raccolta definitiva Elvis: Back In Nashville

Una raccolta di ben 82 registrazioni originali in studio prive di sovraincisioni, ed uno speciale Elvis: Back In Nashville Unboxing Event in diretta streaming da Graceland oggi alle 23:00

RCA/Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, pubblica Elvis: Back In Nashville, la raccolta definitiva delle sessioni in studio di Elvis Presley realizzate a Nashville del maggio-giugno 1971 (le sue ultime a Nashville), venerdì 12 novembre.

“I’m Leavin'”, prima traccia estratta da Elvis: Back In Nashville è disponibile da oggi per l’ascolto.

Inoltre, un evento speciale di unboxing sarà trasmesso in diretta dal Guest House Theatre di Graceland oggi (12 agosto) alle 23:00 come parte della Elvis Week 2021 (11-17 agosto). I presentatori, Tom Brown e il tecnico del missaggio Matt Ross-Spang, parleranno della nuova raccolta Elvis: Back In Nashville ed eseguiranno l’unboxing dei box CD ed LP per il pubblico presente dal vivo.

L’evento sarà trasmesso in streaming: https://www.facebook.com/Elvisthemusic

Elvis: Back In Nashville sarà disponibile in una raccolta di 4CD/digitale con 82 registrazioni originali in studio prive di sovraincisioni che catturano Elvis e i suoi musicisti in studio che registrano le performance destinate agli album successivi.

Queste sessioni raccontano l’ultima volta che Elvis aveva registrato a Nashville. Alcune delle registrazioni in studio di Nashville del 1971 di Elvis sono apparse, con successive sovraincisioni orchestrali e vocali, nella raccolta Elvis Sings the Wonderful World of Christmas (1971), nell’album vincitore di un Grammy He Touched Me (1972), ed in Elvis Now (1972) ed Elvis del 1973. Elvis: Back In Nashville sarà inoltre disponibile una versione in vinile 2LP.

Come la precedente From Elvis In Nashville (pubblicata a novembre 2020), questa raccolta è progettata per mostrare Elvis Presley e la sua band nella versione originale delle sessioni di registrazione senza sovraincisioni orchestrali e accompagnamento vocale.

Una differenza fondamentale tra le sessioni di Nashville del 1970 e del 1971 è che molte delle registrazioni del 1971 includevano coristi, mentre Elvis: Back In Nashville offre una varietà di esibizioni sia con che senza potenziamento vocale.

Queste sessioni, sulla scia delle registrazioni a Memphis e del suo ritorno sul palco, avevano dato Elvis una nuova sezione ritmica e gli avevano regalato un nuovo fantastico suono.

Il bassista Norbert Putnam, il batterista Jerry Carrigan e il pianista David Briggs avevano contribuito a trasformare i ritmi della musica country degli anni Sessanta dopo aver trapiantato il loro stile R&B mutuato dagli studi F.A.M.E. a Muscle Shoals, in Alabama, alle sessioni di lavoro di Nashville.

Il critico musicale Dave Marsh una volta scrisse che, nonostante il suo successo, “Elvis Presley era probabilmente il cantante più sottovalutato di tutti”. Rimosse le sovraincisioni, ciò che viene rivelato in Elvis: Back In Nashville sono alcuni dei brani più avvincenti della carriera di Presley.

Il disco uno contiene 18 tracce e include The Country/Folk Sides (un progetto di Elvis mai portato a compimento dei brani di Ewan McColl, Gordon Lightfoot, Kris Kristofferson, Buffy Sainte-Marie e Bob Dylan), The Piano Recordings (Elvis che canta Ivory Joe Hunter con accompagnamento al pianoforte) e The Pop Sides (composizioni pop classiche tra cui “Padre”, “Fools Rush In Where Angels Fear To Tread”, “My Way”, “I’m Leavin'” e altro).

Il secondo disco contiene 25 tracce divise tra The Religious Sides (vangelo classico e contemporaneo) e The Christmas Sides (musica natalizia sacra e secolare).

Il terzo disco contiene 19 tracce e riprende il repertorio country pop del disco uno e aggiunge un po’ di rock ‘n’ roll con una varietà di brani tra cui le esibizioni estemporanee di “John-ny B. Goode” e “Lady Madonna”, un’interpretazione epica di “Don’t Think Twice, (It’s Alright) di Bob Dylan, nuove interpretazioni di “Help Me Make It Through The Night”, “Early Morning Rain” e altro ancora.

Il quarto disco contiene 20 tracce e include The Religious Outtakes e The Christmas Outtakes.