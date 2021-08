Share Facebook

Dopo “Parlami di Dio” e “Faccia Tosta” nel mese vacanziero per antonomasia, Tutti Fenomeni torna con “Marinai”, un nuovo singolo prodotto da Niccolò Contessa, in uscita venerdì 20 agosto in radio e su tutte le piattaforme digitali per 42 Records/Epic Records Italy.

Un brano leggero e trascinante con un ritornello che entra in testa al primo ascolto, che celebra con ironia i fugaci amori estivi dei film italiani degli anni ’80.



Tutti Fenomeni è un frullatore post-tutto, una linea temporale scomposta che mischia canzone d’autore e sonorità fresche e attuali, citazioni alte e voli pindarici – e voluti – nel trash.



Tutti Fenomeni cambia le regole del gioco, è la canzone che non ti aspetti, la musica che diventerà di moda tra un paio d’anni. Tutto e il contrario di tutto.

“Merce Funebre” (42 Records/Sony Music) ha confermato il giovane Giorgio Quarzo Guarascio come uno degli artisti più originali e unici della scena.

Con il “Sopralluogo tour” Tutti Fenomeni si sta esibendo dal vivo per la prima volta nei migliori festival dell’estate italiana, accompagnato da una band di ottimi musicisti come Francesco Bellani alle tastiere e al programming (I Cani, Calcutta, Giorgio Poi) e Francesco Aprili alla batteria (Giorgio Poi, Il Tre e molti altri). I brani di “Merce funebre” e quelli più nuovi (compreso qualche inedito e tante altre sorprese) rivivono in una versione tutta suonata e ri-arrangiata per l’occasione.



Un tour organizzato da DNA concerti che anticipa il futuro che verrà e che svelerà un po’ di piani di uno degli artisti più interessanti del nostro panorama musicale.

Queste le prime date confermate:

11 agosto – Milazzo (me) Mish Mash Festival

21 agosto – Corigliano d’Otranto (LE) Sei Festival

26 agosto – Bassano del Grappa (VI) AMA Festival

28 agosto – Torino TOdays Festival

04 settembre – Terni Baravai Anfiteatro Romano

10 settembre – Roma Spring Attitude Festival

11 settembre – L’Aquila Pinewood Festival

17 settembre – Bologna Sunshine Superheroes

18 settembre- Milano – Mi manchi ancora