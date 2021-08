Senhit il nuovo singolo “Adrenalina” feat Flo Rida

Share Facebook

SENHIT ha conquistato il pubblico all’EUROVISION SONG CONTEST 2021 con il singolo “Adrenalina” ft. FLO RIDA, che ha superato 11 milioni di stream su Spotify ed è entrato in classifica in 22 Paesi… la cantante italo eritrea è già a lavoro sui nuovi brani, collaborando come di consueto con riconosciuti autori internazionali, ma intanto il successo di “Adrenalina” si è spinto anche oltre oceano attirando l’attenzione di uno dei più famosi producer mondiali: STEVE AOKI!

Dal 27 agosto sarà disponibile in radio e in digitale “Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix)”, una nuova veste per un brano già travolgente, che aggiunge energia e fa esplodere il ritornello.

Una nuova collaborazione internazionale per Senhit, che ha già lavorato con producer del calibro di Brian Higgins e Benny Benassi, collezionando e performance in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, all’Arena di Verona… il suo progetto #FreakyTripToRotterdam, un tour nella storia delle canzoni di Eurovision riarrangiate e reinterpretate, con la direzione artistica di Luca Tommassini, ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni su Youtube… questo e molto altro è la “Freaky Queen”, la più internazionale delle artiste italiane!

“Adrenalina” è una hit up tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra). Qui il video con la regia di Luca Tommassini

Grazie alla performance sul palco di Eurovision che ha lasciato il segno, curata dal direttore creativo Luca Tommassini, Senhit è stata invitata ad esibirsi ai prestigiosi party di OGAE Spagna e OGAE Italia. Senhit e Luca Tommassini, erano già stati eccezionalmente premiati dai club OGAE (ovvero i più importanti fan club dell’EUROVISION SONG CONTEST) di ben quattordici nazioni per il progetto #FreakyTripToRotterdam.